不甩上級要求開放》拒鄂人進贛 兩省公安大混戰

中國湖北雖然近日逐漸解封，但江西公安仍拒絕湖北人入境，廿七日還爆發兩省公安在跨省大橋上「混戰」的衝突。（取自網路）

2020-03-29 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎源頭武漢市所在的湖北省（簡稱鄂），在封省兩個多月後，近日逐漸解封。先自廿九日○點起，重啟該省除了「武漢天河國際機場」外，其他機場的國內客機航班，四月八日○點起，再重啟天河機場國內航班，也意味武漢在四月八日正式解封。不過，湖北及其東南方的鄰省江西（簡稱贛），廿七日卻爆發兩省公安在跨省大橋上「混戰」的衝突，其主因竟是江西公安拒絕湖北人入境，而引爆湖北公安與現場數千名湖北民眾的不滿情緒。

湖北國內航班重啟 武漢鐵道客運「准入不准出」

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連接湖北黃梅縣與江西九江市的「九江長江大橋」，廿七日上午八點有九江公安局特巡警及九江衛健局工作人員，在橋上攔截湖北人，僅允許部分外出做工的湖北人過境，還對過境湖北人收費。湖北公安與民眾因此和九江公安大打出手，九江特警警車都被掀翻，事件持續到當天下午四點多。

九江一位李姓市民表示，雖然湖北和江西名義上已解禁，但其實兩地依然維持隔離，就算上級要求開放，地方官員也未必敢。據悉，這起事件造成江西公安五人受傷，廿八日凌晨，兩地官方協商後共同發布公告「和諧維穩」，以免疫情當頭又節外生枝。

武漢廿八日已部分解封。首列獲當局許可的鐵路客車，剛過當天○點就駛回武漢。法新社報導，武漢現在「准入不准出」，許多火車票已預訂一空。該社記者當天目睹大批拖著行李箱的旅客抵達武漢車站。到武漢的所有人，手機的一款應用程式都必須是代表健康的「綠碼」。

中國民航局宣布，因疫情防控需要，暫不恢復湖北各機場的國際、台灣與港澳航班，亦暫不恢復湖北各機場往返及過境北京市的客機航班。但貨機航班自廿九日○點起，湖北各機場都將恢復。

急令重新關閉電影院 中國疫情再惹疑

二十七日中國新增五十四起武漢肺炎確診病例和三起死亡病例，累計八一三九四例確診與三二九五例死亡。中國國家衛生健康委員會指稱，新增的確診者均為境外移入。湖北省衛生健康委員會副主任柳東如表示，湖北部分地區雖已被重新分級為「低度風險」，惟抗疫工作不能中斷，確診零通報不等於零風險。

但據《中國證券報》等中媒報導，中國國家電影局廿七日晚間突然要求恢復營業的電影院立即暫停營業。有分析認為，疫情其實並未像當局宣傳的已獲控制，否則不會下令陸續復工的電影業再停業。

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