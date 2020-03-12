監委約詢罷韓代表 被批圍魏救「韓」

罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師昨遭監委約詢，調查高雄氣爆案善款運用情形，立委質疑監委圍魏救「韓」。（記者王藝菘攝）

2020-03-12 05:30:00

赴監院接受約詢

陳冠榮：就是政治追殺

〔記者謝君臨、王榮祥／綜合報導〕「罷韓」竟遭政治追殺？民進黨立委劉世芳昨指出，罷免高雄市長韓國瑜連署行動領銜人陳冠榮醫師，竟接獲「馬系監委」約詢，要調查二○一四年的高雄氣爆案，但該案早於四年前結案，卻「一案兩查」？是否圍魏救「韓」？陳冠榮昨赴監察院接受監委約詢前也直言：「我想這很清楚，就是一個政治追殺！」

調查氣爆案善款

李月德：很久前就立案

主查該案的監委李月德表示，「今天我才知道他是罷韓什麼碗糕的人，以前我不認識」，因有很多民眾陳情，指控八一高雄氣爆案善款遭亂用，他才約詢包括會計師、律師、災民及民間團體代表等（協助調查），且該案很久前就已立案，約談通知書早在二月十八日就發出，不清楚為何有這聯想。

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四年前已結案

劉世芳：為何一案兩查

劉世芳昨於立法院司法及法制委員會質詢時指出，氣爆案調查二○一六年已結案，糾正高雄市政府、經濟部，如今又提案調查，且五名調查監委李月德、陳慶財、江明蒼、江綺雯、楊美鈴，清一色都是由前總統馬英九提名，本次調查只替換前案的一位監委陳小紅，可以這樣「一案兩查」？

對此，監院監察調查處長鄭旭浩表示，第一次調查沒有處理善款部份，本次則邀請民間團體針對善款說明。劉世芳再問，民間團體能否不接受約詢？監院秘書長傅孟融回稱，法條是寫「不得拒絕」，但沒有強制規定。

劉世芳質疑，剛好氣爆案罹難者家屬自救會會長陳冠榮，就是本次「罷韓」領銜人，好奇怪，前兩天才送四十萬份連署書，現在監院就來約詢，是否有政黨考量，引發懷疑，呼籲監委應超越黨派，不要讓人覺得這是一種政治性的監察。

媒體昨問陳冠榮，是否認為這是「政治追殺」？陳回：「一定的啊！光看監委的名單就很清楚」，韓國瑜冀望利用監委持續進行政治追殺，他認為這是很清楚的。

陳冠榮表示，韓市府認為可以藉由訴訟、惡意追殺，以及監院的抹黑，讓他知難而退，但韓不了解高雄人的個性是「吃軟不吃硬，永遠會堅持對的事情」；「罷韓」絕對會堅持下去，至於氣爆善款運用，一直以來就是正正當當。

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