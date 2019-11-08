林俊憲質疑：韓找人逼台肥 借1400萬

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昔強打「庶民牌」，卻被爆料購買南港豪宅。民進黨立委林俊憲昨質疑，韓是否曾找人逼迫台肥借他一千四百萬元，請韓說清楚。（記者廖振輝攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕以「庶民」自居的國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被爆料購買南港價值七千兩百萬元豪宅，民進黨立委林俊憲昨天進一步質疑，韓國瑜是否曾找人施壓台肥借他一千四百萬元？也就是房價的兩成，為何台肥原發存證信函說不借，後來又大轉彎借款？請韓說清楚。

林俊憲表示，韓前天的聲明強調買房無關特權，卻不敢回答有沒有逼迫台肥借款兩成房價的問題。林說，當年馬政府打豪宅，規定台北市七千萬元以上的豪宅只能貸款五成，而之前的市場原本約可貸到七、八成。

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林指出，他想請問韓，「你有沒有在二○一四年十一月發存證信函給台肥，要求借兩成房價的錢？隔月台肥有沒有發存證信函回覆，說不可以借，非常清楚的拒絕你的請求？」

林俊憲質疑，韓國瑜遭台肥拒絕後，是否曾找人去喬、找政治人物施壓台肥？讓台肥在約三個月後，也就是二○一五年四月，借款一千四百多萬元；且韓非常厲害，把原本應該是買房者要繳給台肥的錢，將它解釋成欠台肥的錢，然後特准韓分廿年來償還，「這不就等於是貸款？不就等於是特權？」

林批評說，不要說一般庶民做不到，就算權貴買房，都沒像韓這麼厲害，請韓回答這些問題。「你說買房是人民的權利，這當然；你說你買房不關權貴，是嗎？那憑什麼你可以讓一家已經正式發存證信函，拒絕借你兩成房貸的台肥大轉彎，事後又借你錢？」

林俊憲指出，韓只敢講什麼國家機器，韓買房的事情大概幾個月前，很多名嘴就在電視上講，韓國瑜當年要賣房子打了多少通電話，急著要賣，甚至契約書到處傳，「你自己大嘴巴，你都忘記了？」凡走過必留下痕跡，希望韓應該面對誠信問題，「你要選總統，就應該要受到社會的檢驗」。

「名嘴稱韓急賣房 契約書到處傳」

對於媒體詢問，這些資料不公開，是從哪裡得到？林回稱，韓去喬事情，拜託那麼多人，有多少人參與在裡面，當年有多少人知道這件事情，韓自己心裡非常清楚。

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