韓：失業應到按摩院紓壓 怎麼施壓

針對南港豪宅案，國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新竹縣受訪時自嘲，一個中年人在失業狀態下，應該到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？（記者廖雪茹攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者廖雪茹、葛祐豪、施曉光、凌美雪／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被踢爆二○一一年失業時大手筆訂下總價七千兩百萬元的北市南港豪宅，有立委質疑韓施壓台肥借款，韓國瑜昨天在新竹縣受訪時自嘲，一個中年人在失業狀態下應該到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？並反批民進黨立委是「欲加之罪何患無辭？」

反批「欲加之罪何患無辭？」

韓國瑜昨天下午出席在新竹縣舉辦的科技青年座談，會後受訪說，離開立法院十幾年，長期沒有工作，如何施壓？「我當立法委員都沒有施壓過，離開立法院十幾年，是在失業狀態，那時候的心情應該要到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？提這個問題的民進黨立委可不可以教我一下，怎麼樣施壓法？」

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韓國瑜還說，買南港的房子是八年前，當時大家都有一個夢，希望有一棟房子離捷運站近一點，結果發現高估自己的經濟能力，決定把它轉售，就這麼簡單！完全是合法的，這時候拿來做文章是什麼意思？

質疑個資被不當洩漏

韓國瑜並說，「我覺得政府有關單位應該去查，大家都在提倡個人資料保護法，若個資被不當洩漏出去，有關單位一定要去查，這已經不是韓國瑜個人的事，這是二千三百萬人民的權益。」

韓國瑜昨也在臉書發表聲明，強調八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報的義務，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得他本人個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

週刊：勿企圖扭轉媒體監督責任

對此，壹週刊也於臉書聲明表示，韓「意圖以『侵害個資』的說法，來扭轉媒體對他的監督責任，這並非一位未來可能承擔國家大政的政治人物，應有的態度。」

韓競辦：房子沒過戶 還賠兩百多萬

韓國瑜競辦發言人葉元之則指出，那間房子是韓國瑜在二○一一年購入，二○一六年賣出，工期款是以積蓄與收入支付，準備要過戶時，韓家發現貸款壓力實在太大，決定賣掉，還賠了二百多萬元，因此根本沒過戶，也未啟動貸款程序。

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