宋敲定參選 找謝金河搭檔未成

親民黨徵召黨主席宋楚瑜四度參選總統幾已成定局，親宋人士說，最晚十五日就會攤牌。（資料照）

2019-11-02 05:30:00

〔記者陳昀／台北報導〕二○二○總統大選邁入倒數，親民黨徵召黨主席宋楚瑜四度參選幾乎已成定局，更傳出宋楚瑜邀請財信傳媒董事長謝金河擔任副手未果；親宋人士昨受訪表示，大方向幾乎確定，只等宋楚瑜自己宣布，十一月十五日前會對外說明。先前積極爭取提名的前立法院長王金平，其核心幕僚也意味深長地說：「如果你是宋，會給王嗎？」

謝金河接受記者查證時低調表示：「我不方便說什麼。」

請繼續往下閱讀...

35％未表態 宋認為可以一搏

據了解，親民黨高層近日委託民調公司評估，結果顯示，若總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜兩方對決，仍有近卅五％未表態；若宋楚瑜出馬參選，名次不但未必墊底，甚至有一搏勝選的空間，宋看完民調也很有信心，評估再度參選總統。

談一個半小時 謝沒應允當副手

知情人士指出，宋楚瑜、謝金河上週在宋的辦公室單獨會面一個半小時，會中宋表態親征總統大位，並邀請謝金河擔任副手，謝沒有應允，但可見宋楚瑜參選態勢已然明朗。

親宋人士證實宋楚瑜、謝金河見面消息，但兩人是好友，宋每隔一段時間就會邀謝見面請益，沒有談到選舉的事，也笑言：「謝金河是很好的選項，可建議宋主席。」

根據中選會規劃，十一月十八至廿二日將受理總統、副總統選舉候選人登記，親民黨攤牌期限展開倒數。親宋人士表示，黨內徵召宋楚瑜參選總統的大方向幾乎已定，待宋楚瑜自己下定決心，畢竟先前沒有準備參選，後勤資源及經費是否足以撐到大選仍待評估，宋楚瑜最晚十五日會攤牌。

上週宋、王會談 無具體結論

親民黨人士指出，下週會公布第一波區域立委提名名單，六都除了桃園都有提名；但總統方面，黨內三派不同意見還在拉鋸，有人主張由宋楚瑜親征，或支持王金平參選總統，也有宋王搭檔的選項，預計不會連同第一波區域立委提名名單一起公布。

至於積極爭取親民黨政黨推薦門票的王金平，據了解，王金平、宋楚瑜上週已經單獨會面，雙方無具體結論；王金平核心幕僚受訪時不願證實會面消息，但說：「如果你是宋楚瑜，會給王金平嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法