政院驅離判賠》國民黨團批打擊警士氣 徐國勇︰不就是馬政府造成的

內政部長徐國勇（中）。（記者黃欣柏攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者黃欣柏、陳昀、陳鈺馥、魏瑾筠／綜合報導〕二○一四年三月間，太陽花學運群眾發動佔領行政院行動，翌日遭警方暴力驅離，台北地院日前判台北市警局須賠償一一一萬餘元。立法院國民黨團昨質疑判決打擊警方士氣，內政部長徐國勇昨天說，他尊重法院判決，也尊重台北市警局上訴的權利，徐也質疑：「如果說會影響警察士氣，不就是馬政府造成的嗎？」

立法院國民黨團昨天舉行記者會，對判決結果表達嚴正遺憾、抗議，痛斥在完全沒有拍到警察攻擊民眾的情形下做此「政治判決」，很不公平，也因這些人有助民進黨取得政權，當然無罪。

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國民黨總統參選人韓國瑜昨受訪回應，這對警察同仁的士氣打擊太大，警方未來在取締、執行公務時心中有陰影，這不是台灣民眾及社會之福。

吳敦義︰對法院判決沒意見

不過，國民黨主席吳敦義昨出席救國團六十七週年團慶大會受訪表示，「這個我沒意見」，因為法院有法院的抉擇，太陽花學運是有造成社會一點點困擾，既然法院做出這個判決，除非往後去申訴，不然尊重法律判決。

徐國勇昨在內政部召開選前治安相關記者會，會中被問到對太陽花學運判決的看法。他表示，內政部的立場很明確，就是尊重法院判決，也尊重市警局上訴權利。

未來警方對集會遊行與抗爭如何拿捏執法的比例？徐表示，警方都會有指揮官坐鎮，要依據現場具體狀況來判斷。以香港為例，台灣警察面對集會遊行絕不會帶裝有實彈的槍，因為違反比例原則，過去在立法院周邊等抗爭，如無絕對必要，也都不會出動鎮暴警察。

對於國民黨團質疑判決結果重創警察士氣，徐表示，這種說法就是選舉前的「政治語言」，因為這件事情發生在馬政府時期，「如果說這件事情是不好的，會影響警察士氣，那不就是馬政府造成的嗎？」

徐國勇強調，警察不會因為個案就灰心，執法決心也不會因此降低，警察永遠是國家治安的後盾，這個決心絕不會改變。

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