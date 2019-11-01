韓國瑜請假藍綠混戰 高市議會流血衝突

高市議會昨進行總預算交付審查時，藍綠爆發衝突，有議員受傷流血送醫。（記者黃佳琳攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者王榮祥、黃佳琳、方志賢／高雄報導〕高雄市議會昨進行總預算案交付審查時，爆發藍綠肢體流血衝突，雙方幾度碰撞、對峙，僵持兩小時後，國民黨團在人數優勢與動用警察權協助下，突破民進黨團封鎖攻上主席台，副市長葉匡時「簡短」報告後，主持議事的副議長陸淑美宣布總預算交付委員會審查，並敲槌宣布散會。

民進黨團事後強烈抗議，認為程序不算數，交付審查不成立，高市議會則說，葉匡時已上台報告過，主席也宣布並敲槌，「勉強」算完成交付程序；不過議事人員擔心後續審查時還有爭議。

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民進黨團：沒有市長、沒有付委

高雄市長韓國瑜就任市長後首本總預算案付委，此次預算規模高達一千四百六十五億元，破了高雄預算的歷史紀錄，但韓國瑜請假選總統，以「依法請假」為由，沒有到議會報告。

為了阻擋總預算付委，民進黨甲級動員，在開議前半小時守衛主席台，還用椅子組成「護城河」，拒絕葉匡時上台報告，並高喊「沒有市長、沒有付委」、「面對市民、接受質詢」，黨團更出動「慘叫雞」，人手一隻雞，在主席台上慘叫，象徵高雄市民正在哀號。

人數佔優勢的國民黨團則在開議後廿分才進入議場，藍營要搶回主席台讓副議長陸淑美上台主持會議，但綠營堅不讓步，雙方在主席台爆發激烈衝突。

爆激烈碰撞 副議長動用警察權

過程中國民黨市議員劉德林疑似撞到桌角、臉部流血，民進黨市議員康裕成疑似撞傷腰、林宛蓉疑被敲到後腦，雙雙送醫治療；事後藍綠都譴責暴力，互指對方不是。

對峙期間藍綠曾進行協商，綠營堅持等到放完「韓假」再交付預算，但藍營認為，預算不能等明年一月十一日後再審，協商破裂後，陸淑美動用警察權，在議會駐衛警和國民黨團優勢人力協助下，宣布總預算付委審查並敲槌宣布散會。

葉匡時事後呼籲議會能理性問政，也期盼昨天過後，今天總質詢能夠順利。

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