首度移師台灣 世界飛安峰會 傳中港澳抵制

世界飛安高峰會十一月四日將於台灣登場，卻傳出中港澳代表為抵制台灣，主辦會議的航發會董事長王國材昨證實，中港澳代表尚未報名。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕世界飛安高峰會（International Air Safety Summit）十一月四日將於台灣登場，這是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會，卻傳出中港澳代表為抵制台灣，截至目前為止未報名參加。主辦會議的航空事業發展基金會董事長王國材昨證實，中港澳代表尚未報名，今天將召開記者會對外說明。

王國材表示，目前仍在報名期間，但未收到中國、港澳方代表的報名資訊；另外，在一百四十九個報名單位中，有兩名中國籍人士，一為波音公司代表，另一為奇異航空代表，以及兩名代表民間公司的香港人也報名參加。

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不過，外傳中國籍的外商代表，因中國政府停發自由簽證，也來不及申請商務簽證，以致可能無法如期來台，王國材則未多做說明。

航發會：會議開始前都可報名

航發會則表示，目前仍是受理報名期間，一直到會議開始前都可報名，也接受現場報名。

世界飛安基金會於每年第四季舉辦的世界飛安高峰會，已有七十一年歷史，去年在美國西雅圖舉辦，今年在交通部政務次長兼航空事業發展基金會董事長王國材爭取下，首度移師台灣，十一月四日至六日將在台北文華東方酒店舉辦，預計將有來自全球卅個國家、超過三百位產官學界代表與會。

世界飛安基金會成立於一九四七年，是歷史悠久的非政府組織，會員涵蓋個人與公司、企業、政府單位等，現會員來自全世界一百五十個國家。我國民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都是會員。

世界飛安基金會工作項目除了發布飛安資料、刊行雜誌，每年更在全球各地籌辦高峰會討論飛安議題。

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