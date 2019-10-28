頻頻失言柯粉恐剩193萬人 柯文哲：像股票

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲頻頻失言，又不認錯、道歉，臉書「聲量看政治」前天首度發表總統大選前預測，認為「選舉前日，柯文哲將只剩一百九十三萬粉，十九萬人向柯說再見」，對此，柯文哲昨受訪說，他的粉專不是掉很久了？就像股票一樣，每天漲漲跌跌，但對相關分析、評論，他第一步要查是誰在主持、背後資金是誰、政治立場是什麼，再來研究他寫的目的是什麼。

「聲量看政治」分析，柯文哲粉專本月進入緩跌期，包括「擦槍走火」說、批總統府秘書長陳菊「為非作歹」、評市府顧問蔡壁如LINE轉傳農場文「不要當真」、「不知港人為何戴口罩」只是「開玩笑」、「一日雙塔吃安」、「自殺吃安眠藥」等，柯企圖製造爭議話題吸引目光，在自殺自焚說遭社會撻伐後仍不認錯，還說「西藏喇嘛自焚造成中共很大的困擾」。

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「聲量看政治」查柯粉數量，從本月一日下午三點的一百九十六萬七千三百廿五人，跌到十九日上午十一點的一百九十六萬二千零八十九人，即「擦槍走火說」到「自焚說」期間，有五千二百多人退讚。

本月廿四日，柯的「西藏喇嘛自焚造成中共很大的困擾」再惹議，退粉情況持續，廿六日凌晨兩點跌破一百九十六萬人，上午十點剩一百九十五萬九千九百五十三人，廿五天來柯粉退讚七千三百七十二人，每天平均流失二百九十五人。

「聲量看政治」依此推估，距投開票日剩七十七天，到選前一天，柯粉可能再退二萬二千七百一十五人，剩一百九十三萬七千二百三十八人，相較於八月一日柯文哲創立台灣民眾黨前幾天，柯的粉專高點二百一十二萬七千七百四十四人，選前一日的柯粉退讚將超過十九萬人。

媒體昨詢問柯文哲要怎麼止跌回升？柯稱，他還是想講什麼就講什麼，人活在世界上，做自己就好，跟股票一樣，「你有看過哪支股票永遠都在漲的嗎？或永遠都在漲停板？不會嘛，漲漲跌跌」；至於粉絲數是否會再低？柯說，理他幹什麼。

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