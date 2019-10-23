馬哽咽批蔡 蘇：港府開槍 馬都沒講什麼

2019-10-23

〔記者謝君臨、林敬倫／綜合報導〕前總統馬英九昨提及「陳同佳案」一度哽咽，表示自己也是兩個女兒的父親，批評政府高喊主權，卻放棄司法管轄權。行政院長蘇貞昌昨在立法院答詢表示，馬講錯了，我們沒有放棄司法管轄權，應透過司法互助好好審判，並諷刺馬對於港府對年輕人開槍沒說什麼，現在卻哽咽，「雙重人權標準很奇怪」。

國民黨立委孔文吉昨質詢，馬英九昨針對「陳同佳案」受訪表示，台灣放棄司法管轄權是出於政治考量，重視選舉的算計，還一度哽咽，心裡非常難過。

對此，蘇貞昌說：「馬講錯了」，我們沒有放棄司法管轄權，過去我們曾要求司法互助，港府不理睬，現突說要來台，司法正義不能私了，要來必須附帶相關資料，基於司法互助給我們，審判才會完整。

蘇貞昌批評，香港特首林鄭月娥就此案進行政治操作，呼籲馬英九應對港府對年輕人開槍、開瓦斯槍，多一點人權關懷，當時都沒聽到馬講什麼，現在卻突然又是哽咽、又是關心，「雙重人權標準很奇怪」。

孔文吉指出，希望本案能先以專案進行處理，未來台、港之間的司法互助協議，還需行政院努力，希望不要因為政治利益，糟蹋國家主權；蘇貞昌強調「絕對不會」，行政院已命法務部、陸委會組成專案小組，好好處理這個案子。

民進黨主席卓榮泰昨在宜蘭輔選時也說，馬英九的眼淚「流的不是時候」，政府不會因為馬前總統的幾滴眼淚，喪失自己堅持的立場，這個案子該給的人道協助，政府都會給予，但不該用單邊主義的選擇性辦案，侵犯我國的司法管轄權。

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