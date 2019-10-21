第二波區域提名 柯喊三黨不過半

2019-10-21

〔記者葛祐豪、王俊忠／綜合報導〕台灣民眾黨昨天上午在高雄公布第二波十位立委參選人名單，主席柯文哲強調，三黨不過半是目標，希望藉著關鍵少數力量，帶領台灣走出藍綠惡鬥，這次不分區立委將提滿三十四席，衝高政黨票，區域立委會努力一席一席爭取，突破藍綠夾殺。

十人平均年齡不到四十五歲

民眾黨第二波立委參選人名單，平均年齡不到四十五歲。十位立委參選人，包括台東縣的陳允萍、高雄第一選區羅鼎城、高雄第三選區莊貽量、高雄第八選區敖博勝、台中第四選區張渝江、台中第五選區謝文卿、新竹第二選區林碩彥、台南第一選區顏耀星、桃園第一選區陳泓維、新北第三選區李旻蔚。

十人之中，以民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚最受矚目，她將挑戰民進黨現任立委余天。之前屢次批評韓國瑜而遭國民黨開除黨籍的前黨代表敖博勝，則將挑戰民進黨現任立委賴瑞隆、國民黨陳麗娜。

還有第三波 會陸陸續續找人

柯文哲受訪表示「第三波還是有」，會陸陸續續找人。至於名單是否扯藍綠後腿？柯文哲回說，提名沒有特別考慮藍綠，但除非找到剛剛畢業的，八十五％的人還是有藍綠背景，提名代表一個新的價值理念。

由於鴻海創辦人郭台銘昨天下午也在高雄介紹郭家軍，柯文哲強調，原則上選區沒有太大牴觸的話，還是會表達支持，雙方是一種合作的態度。

酸韓什麼都沒做 比較沒壓力

柯文哲昨早也在高雄與青年座談，提到台北市政府對青年創業有一套完善制度時，酸高雄市長韓國瑜說：「你們現在連市長都沒有了！」近午受訪時，又說做為台北市長，全神貫注都不一定做得好，韓國瑜「什麼都還沒做，比較沒有壓力！」又惹得哄堂大笑。

韓國瑜昨在台南受訪時，笑指柯酸他不是一兩天的事了，柯看到他，好像是陳年老醋的工廠老闆一樣。

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