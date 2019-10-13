台中》抗韓打巷戰 民進黨議員掛與小英合照

2019-10-13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選舉倒數三個月，國民黨總統參選人韓國瑜可能即將請假，民進黨「抗韓」團隊將進入巷戰，不僅立委參選人掛上與小英合照，連市議員服務處也一起掛上與小英合照。目前市議員陳淑華、何文海等人已掛上與小英的合照看板，打團隊戰士氣高昂。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，市議員服務處很多都在巷弄內，在選戰倒數，為了讓巷弄的市民時時刻刻也能看到小英競選看板，因此所有綠營市議員在服務處也能掛上跟小英合照的，目前已陸續在設計中。

目前陳淑華、何文海等議員已掛上與小英合照的看板，江肇國、黃守達、鄭功進、邱素貞、何敏誠、蔡成圭、施志昌、周永鴻、張家銨等九位市議員預計在下週上架，翁誌偉表示，其餘還在設計及校稿階段，會陸續上架。

同時是小英中市競總發言人的市議員陳淑華表示，她不但早已在自己的服務處掛上與小英的合照看板，連支持者提供牆面也同時掛上，等於是掛上兩幅與小英合照的看板。

陳淑華表示，全力支持蔡英文，由於先前有支持者反映為何立委參選人尚未掛上與小英合照的看板，於是她在小英競總尚未提出建議前，便自己設計看板內容在服務處掛上 ，還在支持者所提供的牆面也掛上一幅。

市議員何文海表示，他的看板是小英與西屯南屯立委參選人張廖萬堅跟他三人的合照，也已在近日掛上。

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