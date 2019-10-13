台中》抗韓打巷戰 民進黨議員掛與小英合照
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2019-10-13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選舉倒數三個月，國民黨總統參選人韓國瑜可能即將請假，民進黨「抗韓」團隊將進入巷戰，不僅立委參選人掛上與小英合照，連市議員服務處也一起掛上與小英合照。目前市議員陳淑華、何文海等人已掛上與小英的合照看板，打團隊戰士氣高昂。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，市議員服務處很多都在巷弄內，在選戰倒數，為了讓巷弄的市民時時刻刻也能看到小英競選看板，因此所有綠營市議員在服務處也能掛上跟小英合照的，目前已陸續在設計中。

目前陳淑華、何文海等議員已掛上與小英合照的看板，江肇國、黃守達、鄭功進、邱素貞、何敏誠、蔡成圭、施志昌、周永鴻、張家銨等九位市議員預計在下週上架，翁誌偉表示，其餘還在設計及校稿階段，會陸續上架。

同時是小英中市競總發言人的市議員陳淑華表示，她不但早已在自己的服務處掛上與小英的合照看板，連支持者提供牆面也同時掛上，等於是掛上兩幅與小英合照的看板。

陳淑華表示，全力支持蔡英文，由於先前有支持者反映為何立委參選人尚未掛上與小英合照的看板，於是她在小英競總尚未提出建議前，便自己設計看板內容在服務處掛上 ，還在支持者所提供的牆面也掛上一幅。

市議員何文海表示，他的看板是小英與西屯南屯立委參選人張廖萬堅跟他三人的合照，也已在近日掛上。

  • 市議員何文海的看板是小英與立委參選人張廖萬堅與自己的三人合照。（記者蘇金鳳攝）

    市議員何文海的看板是小英與立委參選人張廖萬堅與自己的三人合照。（記者蘇金鳳攝）

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