蔡北市輔選 力拚國會過半

2019-10-12

為高嘉瑜、許淑華、吳怡農站台 喊總統、立委選戰雙贏

〔記者陳璟民、楊心慧、林家宇／台北報導〕蔡英文總統昨在台北市輔選民進黨籍立委參選人，與參選人一同上香拜廟、深入社區公園造勢，直接面對選民爭取支持。蔡強調，當總統需要國會的支持，拜託民眾務必讓民進黨國會席次過半，執政團隊才能做事。

蔡英文昨天下午由內政部長徐國勇、國策顧問黃承國與顏志發等人陪同，先後帶著民進黨提名的台北市立委參選人，包括第四選區（內湖南港）高嘉瑜、第七選區（信義南松山）許淑華、第三選區（中山北松山）吳怡農，力拚自己總統連任與民進黨立委選舉雙贏。

蔡英文偕高嘉瑜到內湖碧山巖開漳聖王廟上香後致詞說，高嘉瑜高知名度，是年輕人心中的女神，做事實在，港湖區店家走透透、也都認識，這就是深耕基層，她若進立院一定能為大家發聲。現場民眾搶著和蔡、高握手，人氣高可見一斑。

談高嘉瑜「我們關係很不錯」

有媒體問蔡，高嘉瑜立場「友柯」，民進黨初選時也多次幫賴清德站台，是否覺得尷尬？蔡英文笑說：「我們關係也很不錯，一定要讓高嘉瑜當選。」

蔡英文接著跟許淑華到台北府城隍廟參拜，到獲得友善貓診所認證的嘉慶動物醫院，了解寵物友善就醫環境，關注動物福利，推廣認養流浪貓，分享身為「蔡想想」、「蔡阿才」兩隻貓咪飼主的心得。

蔡英文在台北府城隍廟致詞時說，政府這幾年來推行很多建設，包括增加社會福利預算，有更多資源照顧長輩、年輕人和小朋友，還加強國防、國造國機，這些都要靠國會支持，拜託選民投「蔡英文一票、許淑華一票，還有民進黨一票」，再給她四年，台灣經濟、社會照顧一定會更好，國防更強，主權更鞏固。

傍晚蔡英文則與吳怡農到民生社區富民生態公園向選民短講，再到鄰近的鵝肉店大啖美食；蔡英文表示，吳怡農願意在艱困選區投入選戰，不怕困難、挑戰的態度，對民進黨年輕世代具有重要意義。

吳怡農說，國民黨在當地有近廿年的資源和基礎，自己只能比別人多付出十倍努力，藍綠板塊慢慢在變動，要贏得選戰只有一個方式「就是拚」。

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