關心老人失智 立委選將推政見

2019-10-08

〔記者張菁雅／台中報導〕昨天是重陽節，第五選區（北區、北屯區）立委選舉參選人莊競程公布首波敬老醫療政見，包括推動五十五歲以上民眾免費失智篩檢、設立專為老人設計的運動中心、打造台中成為生醫科技重鎮。現任立委沈智慧也針對老人失智問題，表示將要求政府協助六十五歲以上長者配戴具有定位功能的「愛的手鍊」。

莊競程指出，根據二○一七年七月內政部人口統計資料，台灣失智症人口估算已經超過廿六萬人，佔全國總人口一．一三％。失智症成為不可忽視的重要課題，因此他提出五十五歲以上民眾免費失智症篩檢的政見，希望透過早期發現及預防，降低患病可能性。

莊競程也說，他在交大當教授時，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此他將爭取設置老人運動中心，引進生醫產業與台中智慧機械園區結合，打造台中成為生醫科技重鎮。

另外，沈智慧的父親晚年得了失智症，她提醒子女，老人家不愛出門，不想說話也不願動，可能是失智症的徵兆。她說，長者走失案件逐年快速增加，失蹤老人中，每二位就有一位可能失智，為協助預防長者走失，她將要求內政部及警政署等相關單位，結合民間團體力量，協助六十五歲以上長者廣為配戴具有定位功能的「愛的手鍊」，同時做好各項資料登錄系統，以利失智長者走失時能儘速尋回，防止意外發生。

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