決戰2020∕黨主席督軍》國民黨下達動員令 團結力拚三贏

2019-10-07

〔記者鄭名翔、葛祐豪／綜合報導〕中國國民黨主席吳敦義昨南下，參加苗栗縣「勝選二○二○」團結大會，為黨籍總統參選人韓國瑜、苗栗第一選區海線立委陳超明、第二選區山線立委徐志榮拉抬聲勢；吳敦義現場高喊，除要將韓國瑜送進總統府外，更要讓苗栗區域兩席立委全上，並衝刺政黨票，力拚在國會搶下六十席。

苗栗縣「勝選二○二○」團結大會昨登場，包括縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、縣議會議長鍾東錦、前縣長劉政鴻等地方政壇要角盡數出席，眾人輪番上台，痛批民進黨政府執政不力，明年大選務必下架蔡英文，劉政鴻更豪言「苗栗一定要開出六十五％以上的票。」

吳敦義先是痛批民進黨政府設立不當黨產委員會是「不當會」，以不正當手段沒收國民黨產，更直轟蔡英文「常常犯錯、不懂事、胡亂治國」。吳也向支持者喊話，指此次除了苗栗山海線立委徐志榮、陳超明的「山盟海誓」組合務必雙雙連任，大家也要一同衝刺政黨票，目標在國會攻下六十席，讓國民黨重返榮耀。

韓江配？ 吳：不曉得

至於近來黨內基層盛傳台中立委江啟臣有可能成為韓國瑜副手人選，吳敦義昨受訪時稱「不曉得此事」。吳也透露，韓曾私下詢問他，誰是合適的副手人選？自己僅建議要以「同心協力、互補功能」為考量，但最終仍須交由他自己選擇，自己不會干預，但一定祝福。

在選戰的最後九十多天，韓營表示，雖然目前多數的民調，蔡英文均呈穩定領先，但估算韓粉的投票率，可能高達九成至九成五，較支持蔡的年輕族群，投票率一向不高，雙方仍有一搏機會。

目前韓陣營已研擬空戰方法，準備與YouTuber合作，希望扭轉韓國瑜在網路上的負面形象，不排除最後關頭由韓的女兒韓冰披掛上陣。

針對未來的選戰規劃，韓國瑜幕僚表示，仍以週一到週五的市政工作為優先，「市政做得好才能加分」，目前韓還沒有請假的規劃。至於十一月訪美行程，去或不去還在審慎評估。陸戰部分，將在國民黨中央協助下，陸續成立各地競選總部及百工百業後援會，將與黨中央密切配合，團結打贏這場選戰。

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