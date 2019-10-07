郭砲火四射 暗酸夫人干政

2019-10-07

〔記者林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕在退出國民黨後，鴻海創辦人郭台銘昨首度與前總統馬英九同台，兩人互動熱絡。郭致詞時砲火四射，除舉例暗酸國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬「干政」外，甚至拋出話題，力拱黃健庭接班台北市長柯文哲。

前行政院長江宜樺主導的長風基金會昨邀前台東縣長黃健庭演講，分享其治理台東與發展觀光的經驗，馬英九、郭台銘也與會。黃健庭受訪說，這是郭宣佈不選總統後，與馬第一次碰面；對於馬、郭同台是否促成國民黨整合？黃健庭說，郭還是對國民黨有很深的感情，和馬英九有很深厚情誼，將來怎麼合作對國家好，郭都會願意思考。

與馬同台互動熱 力推黃健庭選北市長

馬英九、郭台銘昨先後抵達演講會場，由於馬曾在韓國瑜的造勢場合受辱，郭曾為馬抱不平，媒體因此問郭，是否要給馬安慰？郭則笑說：「要我抱抱嗎？」隨後兩人一同走入會場，肩並肩坐在第一排，頻繁交談，互動熱絡。

江宜樺開場致詞提到，大部分政治人物給人觀感是非常油嘴滑舌、喜歡說謊，黃健庭則是反面，不像有些「地方首長」喜歡作秀，跟中央要經費很兇，將中央官員叫到地方時就痛罵或表演給選民看。

郭台銘則在演講後致詞時證實，他一開始就找黃健庭當副手，現在仍認為當初選擇完全正確。郭更提及，黃妻陳怜燕融入台東縣政非常多，但絕不干政，就像前第一夫人周美青，「你是選黃健庭、選馬英九，不是選他的夫人」，形同暗酸昨代替韓國瑜跑行程的李佳芬。

郭台銘也質疑，國民黨有這麼多好的優秀人才，「我那邊還有好幾位，他們現在不願說出名字，怕黨紀處分」，為什麼不能被重用？代表國民黨的系統有問題。

郭台銘說，他最近有構想，台北市長柯文哲兩年後就退休，「黃健庭夠不夠資格當台北市長啊？」 馬英九致詞時則提到，前陣子最流行講「貨出去、人進來、發大財」，黃做到了，現在黃這樣賦閒實在是浪費，暗示「我的意思大家都知道吧？」

對於拱黃健庭接班柯文哲，郭台銘受訪表示，他是以台北市民的立場提出問題，大家可以討論，好的人才不能被埋沒，應該大方推薦出來，不能賦閒。而對於「夫人干政」的說法是否意有所指？郭要媒體自己去寫，自己去猜。

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