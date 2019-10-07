李佳芬新北輔選 未與侯碰頭

2019-10-07

〔記者邱書昱、陳心瑜、何玉華、葛祐豪／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬昨天到新北市「代夫出征」，馬不停蹄連趕十一站行程，沿途受到許多支持者熱情歡迎，其中一站在三重區與新北市長侯友宜參加的活動相隔不到一公里，兩人仍未同台。媒體詢問侯是否刻意閃避？侯回應說，對李佳芬來新北的行程並不清楚，他自己的行程滿檔，所以才碰不到。

李佳芬昨天在國民黨新北市黨部主委李乾龍、前台北縣長周錫瑋等人陪同下，與多位黨籍新北市立委提名人合體造勢，並參加宗親會、同鄉會、關懷弱勢老人及拜廟行程，由於行程很趕，每站僅停留十多分鐘到半小時不等，後面數站的行程因此延誤，雖然來去匆匆，仍受到支持者熱情歡迎，不少支持者大喊「佳芬姊加油！韓國瑜凍蒜！」

李佳芬表示，她北上之前，韓國瑜交代她要告訴民眾，一定要把經濟衝起來，好好照顧社會底層的弱勢族群。她並以略帶悲情的口吻說，這一年很特別，原本已經可以退休，沒想到韓帶著她坐「雲霄飛車」，有如驚濤駭浪，過去被攻擊、被責備的，都沒有這幾個月加起來多，她跟韓現在「換手抓癢」，「他被攻擊，我就安慰他；我被攻擊，他就安慰我。」她和韓都會咬緊牙根並打起精神，因為相信「路是人走出來的，光明一定能戰勝黑暗！」

李佳芬昨天也到中和區與藍營立委提名人邱烽堯同台，她回憶以前住在中和的日子，感謝受到許多左鄰右舍和老朋友的照顧。她說，韓國瑜參選總統是為了幫台灣拚經濟，不管是中國、東南亞等新住民都在同一條船上，要好好經營共同的家園。

李佳芬在為立委柯志恩站台助講時表示，高雄「大港開唱」演唱會讓許多媽媽放聲痛哭，她也是三個孩子的媽媽，非常知道大家擔心什麼；韓國瑜競選高雄市長時，也有很多媽媽抱著她哭，很擔心孩子的課綱和課程「被教成這樣」，大家都希望社會祥和且互相幫助。

韓休息 與幕僚研商戰法

對於選戰倒數不到百日，韓國瑜昨天未安排公開行程，引發外界好奇。據了解，上週共有六個上班日，韓國瑜除了白天緊密的市政行程，晚間還跑了國民黨固本座談，因此週日休息，也與幕僚研商突圍戰法。韓國瑜昨晚並和人在紐約的國民黨立委江啟臣視訊直播，呼籲僑胞返國投票。

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