喊再四年 蔡：厝起一半 師傅不能換

2019-10-04

〔記者賴筱桐、陳心瑜、周湘芸／新北報導〕二○二○總統大選逼近，外界關注副手搭檔人選，蔡英文總統昨天在新北市出席「中華電信５Ｇ試驗與培訓場域」活動時受訪表示，民進黨一定會團結，黨內溝通都很順利，會在適當時間提出最好的組合人選。

對於選戰倒數一百天的競選策略，蔡英文說，總統每天有很多國政要處理，一切以國政優先，她也會強化政策與政績，隨時向人民報告與說明，並提出未來的施政願景。

蔡英文昨天上午也到新北市三重區北山宮參拜並與長者共餐，她表示，三年多來用心施政，「起厝起一半、師傅不能換」（台語），她是一個還不錯的師傅，過去三年已為台灣打下很好的基礎，未來四年要為台灣蓋一棟很漂亮的房子，請求民眾支持連任。

會提出最好組合人選

對於香港反送中的衝突持續擴大，香港警察向示威者開槍，造成學生中彈命危；蔡英文受訪說，執法人員使用過當的手段造成人民受傷，她深感遺憾，希望各界以更嚴肅的態度共同面對，也希望香港政府理解人民追求自由民主的意志，盡快跟民眾坐下來真誠對話，香港社會才能穩定下來。

對於破壞台灣各地「連儂牆」及毆打港生的中國人，蔡英文則表示，政府將研擬入境管制措施，台灣是民主法治的社會，絕不容許不法的事情發生。

蔡英文也在立委余天陪同下，到三重區戶政事務所與地方議員、里長座談，余天並向地方基層民眾喊話，請求幫忙為蔡英文和他拉票，讓兩人順利連任。

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