射穿雲箭 韓：頻遭抹黑 從未罵過人

2019-10-04

〔記者方志賢、許麗娟、王榮祥／高雄報導〕選戰倒數一百天，國民黨總統參選人韓國瑜昨在高雄港渡輪上開記者會，由韓國瑜、庶民、青年代表各射一箭，象徵重視庶民、青年，韓國瑜表示，未來一百天的選舉 「我們團隊已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪」，韓自誇選舉遭鋪天蓋地的抹黑，但從未罵過一人，「非常神奇的！」

韓國瑜昨在高雄棧貳庫舉行選前一百天記者會，他說，一百天後台灣人民要選出下任總統，這個總統將決定台灣人民未來是不是繼續過辛苦的日子，還是過富庶的日子。

韓說，軍公教警消、退休人員不被尊重，農漁民、勞工、庶民覺得日子越來越難過，對外關係困頓，兩岸關係緊張，台灣人民越過越窩囊，人才不停外移；他說，民主政治最可貴之處在於最終要訴諸人民，若對過去三年半很滿意，就投蔡英文，若不滿意請投韓國瑜，投給怎樣的領導人，就會帶出怎樣的未來。

「民調支持度仍強大」

他並向支持者喊話，「支持韓國瑜的好朋友也請繼續支持愛與包容」，不要覺得心情沮喪而拋棄愛與包容。他向大家保證，「我們民調支持度還是非常強大，我可以感受到。」

韓國瑜說，過去選舉沒有像今年這麼骯髒，「抹黑到這種程度，幾乎是鋪天蓋地」，是台灣選舉最可恥的一面，但自己遭抹黑還未開口罵過一人，「這是非常神奇的」，不是沒脾氣，而是希望追求民主價值。

對此，民進黨市議員康裕成指韓國瑜總是在講反話，老是自稱被抹黑，團隊卻一直抹黑別人，標準的打人喊救人，未來最骯髒的手段，烏賊戰術、嫁禍別人、打人喊救人，都會不斷重演。

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