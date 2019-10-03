情工法修法初審》間諜最重無期徒刑 終身追訴

2019-10-03

立委拚本會期完成三讀

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨初審通過「國家情報工作法部分條文修正草案」，除將軍事領域外的「關鍵技術產業」納入情報機關收集偵防業務範圍外，亦大幅加重違法者刑責，如情報人員從事「間諜行為」且洩漏、交付情報給外國與境外敵對勢力，最重可處無期徒刑，並改為終身追訴，藉此阻卻情報人員鋌而走險，洩漏我國重要情資。

這項修法是為因應中國對台滲透日趨嚴重，初審通過後，民進黨立委力推本會期結束前完成三讀。

民進黨立委趙天麟昨在外委會質詢指出，國防相關法案修訂，並非為選舉或恫嚇，而是為防護國安，有些中共「獵人頭」公司假借攬才之名，實欲在我國行間諜之實。

邱國正：支持加重制裁

國安局長邱國正表示，維護國家安全為基本責任，國安局支持相關作為，他也支持加重制裁，畢竟任何國家、團體，都不容許其他帶有目的者滲透、破壞，「我們會想盡辦法，用最嚴格的方式制裁這些（違法的）人」。

「國家情報工作法」現行條文規定，若涉及間諜行為，將情資來源、情報人員身分、行動、通訊安全等重要訊息，洩漏、交付給外國勢力與境外敵對勢力，可處七年以上有期徒刑；立院外委會決定將刑期調高至無期徒刑或十年以上有期徒刑，追訴期改為終身。若從事間諜行為，洩漏上述以外資訊，原處三年以上、十年以下有期徒刑，進一步提升至七年以上、十年以下有期徒刑。

至於如為外國勢力與境外敵對勢力刺探、收集、洩漏、交付非秘密資訊者，現處一年以上、三年以下徒刑，修正版本提高刑責至三年以上、十年以下有期徒刑。

草案也依據趙天麟提案版本意旨，在該法納入「關鍵技術產業」於情報單位搜集、研析、處理及運用的資訊範疇中，藉此賦予情報單位蒐整經濟情資的權限。

外委會昨也通過民進黨立委羅致政提案內容，將情報機關新進人員「安全查核」時間，自「任用考試榜示後」大幅提前至「第一試錄取後」，藉此反制潛在滲透作為。外委會另通過行政院提案說明文字，強調安全查核程序須讓應考人事先知悉，並敘明不做為評定成績因素。

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