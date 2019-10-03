2019-10-03

記者施曉光／特稿

過去一再強調不會重演二○一六大選「換柱」的國民黨主席吳敦義，在選戰倒數三個多月之際，寧犯陣前換將忌諱，也要拔除負責輔選組織重任的組發會主委李哲華，除了黨內鬥爭的遠因及原本一片樂觀的立委過半選情最近拉出警報的近因外，讓吳魁咬牙壯士斷腕的導火線，恐怕與自己在黨內「龍頭」地位的危機感難脫干係。

只是就在吳敦義撤換李哲華的隔天，郭台銘陣營即釋出將加把勁安排「吳郭會」的訊息，難不教人與李哲華曾措詞強烈抨擊郭台銘退黨作聯想，頗有順便借提李的「項上人頭」做為「吳郭會」敲門磚的意味，也算一著「摸蜆仔兼洗褲」的棋。

據了解，李哲華對郭台銘退黨採取強硬態度，確實誤踩吳對郭採懷柔策略的紅線，吳的動機不難理解，無非想把明年大選藍營的盤儘量做到最大，一廂情願認為操作郭台銘議題，可以挽回流失的中間選民心意，但黨內許多人卻不以為然，畢竟郭台銘與柯文哲的台灣民眾黨及王金平的合作態勢明顯，甚至不排除再外掛一個親民黨，屆時藍軍恐怕討不到什麼便宜。

細究李哲華被拔官原因，除了長期以來黨務系統存在反李聲音外，加上被經常跑吳敦義位於南京東路台玻大樓卸任副總統辦公室的「宮廷行走派」（又稱「夫人派」）視為眼中釘，地方上也有一些怨言傳到吳敦義的耳朵裡，但讓吳起心動念的關鍵因素則與立委選舉有關。

據黨內人士透露，吳敦義最近一、兩個月聽取非黨部系統智囊分析國民黨立委選情後，結論相當堪憂，除了中部地方派系部隊整合情況較好外，其他選區都有高度隱憂，目前評估可以拿下的席次只有四十六席至四十九席，與自己所訂六十席過半數目標相去甚遠，以應選十二席的新北市為例，原本目標八席，吳敦義聽完評估後只有穩拿四席，並把責任歸咎於李哲華沒有做好地方整合工作。

此外，在花蓮、金門、馬祖、澎湖等區域立委選區提名協調過程，傳聞李哲華的表現也讓吳敦義不滿。

而被視為拔李導火線的更近因素，則疑似與挺韓媒體日前操作國民黨總統參選人韓國瑜接任第一副主席的風向球有高度關聯性，此舉被解讀與黨權爭奪相關，而黨內提名過程中李哲華又被貼上「投效韓國瑜」的標籤，在諸多複雜因素背景下，拔掉李哲華也就成了殺雞儆猴、重樹權威的牲品。

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