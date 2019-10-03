李哲華被拔官 吳：智庫也需要人才

2019-10-03

〔記者施曉光、陳柔蓁／台北報導〕總統和立委大選只剩三個多月，國民黨撤換負責輔選組織工作的組發會主委李哲華，轉調智庫副執行長，雖然多數中常委認為應尊重黨主席吳敦義的人事權，但也有少數中常委質疑不應陣前換將。國民黨發言人歐陽龍轉述指出，吳敦義在中常會上回應表示，李哲華條件優秀，過去也在地方歷練，智庫需要這樣的人才。

中常委批選前換人 匪夷所思

中常委徐弘庭在常會前表示，陣前換將是一個非常不好的狀況，特別是泛藍民眾希望團結的過程中發生類似內鬥，黨中央高層有這樣的傳聞，他覺得非常不好，尤其一級主管在選前百餘天做人事更迭，「匪夷所思」。

對郭釋善意？ 引發揣測

外傳吳敦義撤換日前痛批鴻海創辦人郭台銘退黨行為的李哲華，是對郭釋出善意，徐弘庭表示，過去黨務系統對郭台銘有比較不當的言論，的確有過激的情況，但如果因為這樣而更動人事，應該還有其他部門也要調整。徐點名文傳會也曾發表非常不妥當的言論，因此這種揣測邏輯不太通。

中常委曾文培表示，組發會負責組織動員，對黨或選舉來講是屬於手、腳的角色，智庫負責政策、議題上擬訂，算是大腦角色，他認為手、腳與腦都一樣重要，這次人事調整目標是贏得立委、總統選舉，吳敦義身為選戰指揮官的人事調度權應被尊重。中常委李昭平也說，相信吳敦義是做整體的考量佈局，畢竟選舉的成敗是由吳敦義負責。

郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜則表示，退黨過程中，可以感受到吳主席的慰留是出自於善意，李哲華被撤換是國民黨的家務事，「但我們在初選過程中一直在講，初選不公、失真，當時整個策畫初選過程，曾永權、李哲華都非常清楚。」

郭台銘是否有與吳敦義見面的意願？蔡沁瑜說：「我們幕僚作業了，兩個人都有見面意願的話，有在安排，但這兩個禮拜比較忙碌，可能之後再找合適的時間點。」

國民黨發言人歐陽龍也說，郭台銘與國民黨「系出同門」，目標一致，未來什麼都可以談。

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