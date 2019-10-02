2019-10-02

記者鄒景雯／特稿

十月一日，是個「百鬼日行」的日子。正常情況下，群魔亂舞，百鬼夜行，基本上還知道人鬼殊途，各有分際，只敢在夜裡伸展，但是「十一」這天，人不像人，倒更像鬼，這條底線沒有了；一群人鬼不分的，在光天化日之下，居然出來學鬼走路，把人世變成了鬼獄。

中華人民共和國，正是以這樣的方式，在詮釋他們建政七十年最真實的意義。中共總書記習近平十一講話的「五個堅持」，尚未過完午夜十二點，就已經在香港自我毀滅。穿著港警制服的北京扈從者選擇在這一天，以實彈對著中學生的左胸近距離開了第一槍，正式將「人民主體地位」、「一國兩制」、「和平發展道路」宣告死亡、就地送終，這條習皇主體、一國專制的血腥輾壓道路，更讓「堅持中國共產黨領導」的正當性徹底崩潰。

儘管有著長達四個多月至今，在香港實踐的「中國特色」歷歷在目，同步在台灣，仍有人膽敢率隊在台北街頭祝賀十一「國慶」，為開門揖盜敲鑼打鼓，難道不是格外地令人髮指？這個領頭的白狼張安樂，是竹聯幫創立元老、統促黨現任總裁，前不久才被控接受中國金援，在台從事組織犯罪，遭北檢以違反多罪起訴；至於統促黨，其成員更在九二九以紅漆攻擊香港藝人何韻詩，卻被台北地院裁定交保；全都沒在怕，照常趴趴走。

因此，未經北市警方核准的違法遊行又如何？一夥人竟可好整以暇地在台北車站南二門從容搭建舞台，再與管區玩起四次舉牌的躲貓貓，如願上場大秀「紅話」長達半小時，所有的政府公權力拿過它什麼皮條？！這個時刻，為當年消滅中華民國而歡慶？千萬別敷衍納稅人：北市工務局可以對違規搭建舞台開罰。白狼透過地下匯兌取得的中國銀兩是幹嘛用的？繳交區區的罰款能算是一條錢嗎？

這不正是「百鬼日行」的現狀，在香港不夠，還堂而皇之地走到了台灣。為什麼會這樣？今年五月，立法院才三讀通過刑法115-1條的修正，把「大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人」，納入外患罪的規範；換言之，在台灣，即使是「一中憲法」論者，也不容把大家的腦袋攪成糨糊，分不清中共政權與中華人民共和國政府是為中華民國的敵對勢力。何況，兩岸人民關係條例33-1條早就明定：台灣人不得與對岸的任何單位有涉及政治性內容的合作行為。這些中華民國的法律，不是各級司法、行政人員可以視而不見，或假言論自由之名玩弄的。

好在，台灣是民主國家，每個人都有一票，這是中國、香港沒有的。即將參選的政黨與政治人物，有誰不對境外敵對勢力、十一慶祝問題、香港殺人模式明快處理，就是與鬼同行，必須投票給他們看，這是台灣公民最珍貴的自救之道。

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