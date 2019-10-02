亮出東風41 中共大秀肌肉

2019-10-02

發射後30分鐘內可攻擊美國本土

〔編譯孫宇青、管淑平、記者涂鉅旻／綜合報導〕中國昨在北京天安門廣場舉行建政七十週年的閱兵儀式，中國領導人習近平親自校閱解放軍部隊，更秀出東風41型洲際飛彈等軍備，發射後三十分鐘內可攻擊美國本土。海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩認為，中共此次閱兵強調「全域作戰」的轉型，而非僅是「區域防衛」能力。

展現「全域作戰」能力

中國昨藉由閱兵向國際大秀肌肉，有四十％的武器和裝備首度公開亮相，包括東風41型洲際彈道飛彈、東風17型高超音速常規飛彈、轟6N戰略轟炸機、WZ-8超音速無人偵察機等。此次計有一．五萬名官兵、一六○多架戰鬥機和轟炸機，以及五八○輛坦克等裝備受閱，官方宣稱規模為歷來最大。習近平昨在演說中表示，「沒有任何力量」能夠撼動中國的地位、阻擋中國前進。

呂禮詩指出，過去解放軍展現的是「區域防衛」能力，這次連典禮介紹各個軍兵種時，都多次提及「全域作戰」，此概念即指整合陸地、空中、海洋、太空、網路及電磁頻譜等六個作戰領域，建構加乘的作戰效能，取得戰場優勢。

中國昨展出的武器中，備受關注的東風41型陸基洲際彈道飛彈，可分別瞄準多個目標，最大射程可達一．五萬公里，發射後三十分鐘內可攻擊美國本土。閱兵儀式指出，這是「支撐強國夢、強軍夢的重要力量」，被視為中國抗衡美國核武的頭號利器。

東風17型高超音速常規飛彈射程約一千八百至兩千五百公里，利用高超音速滑翔飛行的能力，進行類似「水漂」式的特殊飛行，令傳統反導彈系統難以估測其具體位置。

長劍100型（DF-100）超音速反艦巡弋飛彈為長劍系列最新型號，最大射程為兩千至三千公里，號稱可突破敵軍防空網，精準打擊大型水面艦艇、通訊指揮樞紐等目標。

巨浪2型則是中國新型潛射彈道飛彈，據稱基本射程達七千四百公里，改進型可能增加到一萬至一萬兩千公里，並可攜帶一至三個核彈頭，未來將部署在核潛艦以提升二次核打擊能力，被視為對抗美國的戰略武器。

東風-31AG洲際彈道飛彈可攜五至六枚核彈頭，射程介於一萬兩千至一萬三千公里，可覆蓋大部分北美地區。

首次公開亮相的還有轟6N戰略轟炸機，為轟6K改良版，作戰半徑預估可達四千公里，足以突破第二島鏈，將美屬關島納入打擊範圍，且還兼具空中加油能力，可再擴大作戰半徑。其他新裝備還包括WZ-8超音速無人偵察機和利劍隱形無人機、99A型坦克，以及適合中國南方水稻田地形、西北高原地區使用的15式輕型坦克，可能是首波攻擊台灣的裝備之一。

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