違法集會 統促黨慶中國國慶 警強制驅離

2019-10-02

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨為慶祝中華人民共和國十一國慶，往年都上街遊行，今年警方駁回其申請，但統促黨總裁「白狼」張安樂昨仍率隊違法集會。上千警力準備在四度舉牌警告後強制驅離時，張安樂與黨員隨即落荒而逃，張只在場待了近半小時，與往年相比，今年相當「短命」。

警方指出，統促黨原以舉辦「慶祝光輝十月廟會民俗活動」為由，申請在台北車站南二門廣場集會，警方為保障大眾交通秩序及公共利益，駁回申請。統促黨昨卻找人在該處搭建舞台，近五百名成員於下午兩點陸續集結，張安樂在下午三點廿八分抵達現場並上台演說。

轄區警中正一分局長沈炳信舉牌警告，命令群眾解散，但張不理會，下午三點四十九分第四次舉牌警告後，令部隊進行驅離。

張安樂聞聲率眾離開，走沒幾步又受訪，經警方不斷吹哨、命令解散近十分鐘，張才離去。在媒體追問下，張安樂承認向香港歌手何韻詩潑漆的胡志偉是統促黨黨員，但許久沒參加活動；張安樂還說，統促黨人多勢眾，不需用潑漆表達立場，自己不贊成潑漆。

北市府開罰兩千四百元

北市府工務局公園處昨表示，該活動未向公園處申請即逕行舉辦，且違法搭建舞台及帳篷，公園處將依違反台北市公園管理自治條例開罰兩千四百元，並要求立即拆除舞台設施。

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