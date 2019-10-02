潑漆案兩嫌交保 檢提抗告

2019-10-02

〔記者錢利忠、邱俊福、王冠仁、劉慶侯／台北報導〕檢警偵辦香港藝人何韻詩被潑漆案，原聲押禁見中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富兩人，法官裁定廿萬及十萬元交保，台北地檢署昨已提抗告；另陸續拘提首腦陳友達在內等九名共犯，訊後依違反組織犯罪防制條例，諭令陳友達十五萬元交保，其餘八人一至五萬元交保。

警再逮2嫌 嫌犯增為11人

警方專案小組昨再逮涉案的祁禎禮、梁國華兩人，嫌犯增為十一人，原本依公然侮辱、毀損、強制、組織犯罪、集會遊行法及恐嚇等六罪移送；北檢複訊後認為，被告潑漆及犯後相關發言，未達使何韻詩心生畏懼的程度，因此未追究恐嚇罪。

何韻詩被潑漆後，已提告公然侮辱及衣物毀損；檢方認為，被告涉嫌以潑漆等強暴或脅迫等手段中斷何接受採訪，還涉嫌強制罪。另外，由於當天遊行活動經合法申請核准，被告潑漆干擾已涉違反集遊法；檢警也查獲嫌犯在案發前有組織地密謀及分工，因此認為十一名被告涉犯組織犯罪防制條例。

不過法院認為，胡嫌等人辯稱犯案是臨時召集討論，討論潑漆等細節，尚無法證明是持續性的結構性組織，因此將涉潑漆的胡、梁兩人裁定交保候傳，北檢不服、已提抗告；檢警也不排除本案有人幕後唆使，正深入追查。

針對嫌犯交保，總統蔡英文昨參加警政署舉辦的「一○八年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」時表示，總統須嚴守憲政分際，對個案不適合評論，但她必須要說，期待整體司法機關能夠體現社會正義，保障國家利益，任何組織性的犯罪行為，尤其是暴力犯罪，都會加以嚴懲，且會以最有效率的警力嚴辦。

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