34席不分區競爭激烈》吳居首或安全邊緣 黨內意見分歧 國民黨爭奪15席

2019-10-01

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○總統大選投票日剩三個多月，各黨不分區立委名單將逐漸浮上檯面，國民黨內部出現力拱黨主席吳敦義名列不分區立委的聲音。立法院國民黨團總召曾銘宗強調，不分區立委著重戰力，吳有長年經驗，支持其列不分區第一名；立委陳學聖認為，吳列在不分區安全名單邊緣才是比較好的安排，才能鼓勵所有人往前衝。

二○一六年立委大選，國民黨挫敗，僅取得十一席不分區立委，明年立委選舉，黨內預估選情可望回溫，不分區立委席次應會取得十五席上下，變數是台灣民眾黨、時代力量、親民黨等小黨爭搶政黨票，若小黨都能過五％門檻，國民黨、民進黨不分區立委席次就會減少；若小黨都無法超過五％，藍、綠兩黨不分區立委席次都會上升。

各方角力 下月名單才會明確

藍營情勢轉好，黨內各方爭取名列不分區立委的私下角力已經展開。按過往經驗，恐怕得推遲到十一月，不分區立委名單才會明確，黨內挺吳人士早已私下運作，力拱吳敦義將自己放入不分區立委名單內，進一步角逐立法院長，吳也坦言他會考量，還在思考。

吳敦義是否名列不分區立委，引起黨內議論。曾銘宗分析，不分區立委最重要是能帶動整體戰力，吳若要列不分區，列第一名比較有意義，尤其吳的立法、行政、黨務經歷齊全，絕對有戰力，若列安全名單邊緣，反而變數很大，影響整體佈局。

立委沈智慧表示，不反對吳敦義列不分區立委一起打仗，畢竟吳敦義對議事嫻熟，各方面都很好，能增加國民黨團的戰力，至於排第幾順位，就由黨中央決定。

陳學聖也說，吳敦義列不分區立委進入立院不是壞事，如果未來國民黨執政，吳在黨團可以配合總統府政策；萬一國民黨還是在野黨，在野黨領袖在國會，更可以扮演在野黨監督的角色，黨主席兼立委一起作戰，不會雙頭馬車。

帶動戰力「不能讓主席落選」

不過，陳學聖認為，吳敦義列在不分區立委安全名單邊緣才是比較好的安排，才能鼓勵所有人往前衝，「不能讓主席落選」，選票才能衝更高，鼓舞三軍士氣。

立委林為洲表示，不分區立委是中央黨部職權，經過中常會審議，他都尊重，只是希望能提社會形象良好、對大選有幫助的不分區立委名單。

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