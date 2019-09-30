美參院外委會「台北法案」內容有變

2019-09-30

刪除制裁與台斷交國

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國參議院外交委員會廿五日通過「台北法案」，惟委員會通過版本修改多處，包括刪除對行政部門提出強化台灣國際結盟報告的要求；對於降級與台灣關係的國家，提案版本原要求施以制裁，也改以「國會意見」形式，要求美方應支持台灣增強與印太區域及世界上國家的正式外交及非正式夥伴關係。

美國參議院外交委員會廿五日通過「台北法案」，「台北法案」全稱是「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，意在強化鞏固台灣對外關係。

不過，根據美國國會網站最新資料，相較於參議員賈德納等人在五月提出的法案版本，外委會通過的版本修改了多處。例如提案版本原要求美國國務卿或其指派人士，在法案通過的九十天內及往後的每一八○天，向相關委員會提出報告，詳述行政部門為強化台灣國際結盟所採取的作為，但委員會通過版本中刪除了這部分內容。

或例如針對有意降級與台灣關係或採取相關作為的國家，原先法案版本以兩節篇幅，授權行政部門能採取的措施，包括降低美方與該國外交關係，或是終止、減少對該國的經濟或軍事援助。不過在通過版本，這兩節內容改由一節新的「國會意見」取代。

新增的「國會意見」指出，美國行政部門「在適當情況並符合美國利益之下」，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。該節也新增積極性文字指出，美方應該「支持台灣增強與印太區域及世界上國家的正式外交關係，以及非正式夥伴關係」。

其他新增內容尚包括呼籲美國行政部門以簽訂「經濟互惠、保護美國勞工並有利美國出口商」的自貿協定（ＦＴＡ）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

在談及與台灣關係部分，通過版本也強調，「台灣與美國、澳洲、印度、日本及其他國家的非正式關係，對台灣增強經濟及維護國際空間有重大益處。」

「台北法案」通過參院外委會後，還必須通過參眾兩院審議與總統簽署，才能完成立法。

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