民進黨33歲》新世代：族群包容性 應時時反省

2019-09-29

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨昨舉辦創黨三十三週年黨慶活動，邀本土樂團演出，也吸引許多青年學子到場參與。對於民進黨未來的方向，多位學生支持者受訪時都建議，民進黨應更重視與其他本土政黨間的整合，並對台灣各個族群、各種聲音更加兼容並蓄，成為一個更溫暖而強悍的政黨。

二十四歲、就讀中正大學戰略暨國際事務研究所的黃子誠，不但是民進黨的支持者，也曾進入黨中央實習。對於民進黨未來的方向，黃認為，民進黨做為最大的台灣本土政黨，應該要是最包容的政黨，不僅要對第三勢力政黨更包容，也包括對原住民、客家人、新移民等族群的包容。

勿把「是不是台灣人」 變界線

黃子誠表示，台灣是一個文化多元的多族群社會，如果太過強調本土化意識，很容易會把「是不是台灣人」變成一條界線，做為台灣最有話語權的政黨之一，希望民進黨在固守本土性的同時，也能時時反省包容性是否足夠。

目前就讀台北教育大學二年級的黃友廷說，自己是從未投過票的首投族，但立場與民進黨相近，明年的總統票、政黨票會投給蔡英文總統及民進黨。但他也同樣提到民進黨與第三勢力間的整合問題，希望民進黨與本土小黨之間能有更多溝通，以打敗國民黨為首要目標。

本身是民進黨基層黨工的屏東大學三年級學生陳冠吾，昨特別從高雄北上參與黨慶活動。他認為，民進黨做得最不好的事情，就是沒能有效地把政績講給人民聽，不能只是講「經濟成長幾個百分點」，而是要把更實際的東西告訴民眾，讓民眾感受到民進黨的作為。

陳也提到，基層有很多聲音都在反映「老闆不給加班」、「無法多賺一點錢」，顯示先前的一例一休政策仍有檢討必要，希望能夠再做調整。

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