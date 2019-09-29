焦點評論》民進黨的險境

2019-09-29

記者楊淳卉／特稿

民進黨全代會展現團結氣勢，總統蔡英文連任選情趨穩，但在總統、區域立委、政黨票分裂投票趨勢下，蔡英文脫離泥菩薩過江的自身難保狀態後，能否進而庇蔭全黨，民進黨「總統連任，國會過半」目標仍是重大挑戰。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲目前都未競選明年總統，明年總統大選單純化。然而，此次大選有小黨林立搶攻不分區立委，包括柯文哲成立台灣民眾黨，泛綠成立一邊一國黨、喜樂島聯盟等，都對民進黨的政黨票造成不小衝擊。

民進黨政黨支持度雖自去年九合一選舉谷底爬升，但與蔡英文個人選情的爬升趨勢相比仍有一段差距，直接影響民進黨在區域立委及不分區立委席次表現。其中，在民進黨亟欲挽回的年輕選票，極可能出現總統票給蔡英文，但不分區選票投給柯文哲的台灣民眾黨、時代力量或其他新興小黨的情況。

以總統大選而言，蔡英文為拚連任強打「三年有成」執政成績，蘇貞昌內閣也確實展現讓民眾更有感的魄力，然而，過去在內政紛擾產生的後坐力，以及基層支持者的怨氣都還在，若稍有不慎，很快又會遭到民意的反噬。

蔡英文連任之路的一項隱憂，還有其支持度回穩有不少是仰賴外力，不僅是中國國家主席習近平發表「一國兩制台灣方案」的中國因素，還包括前行政院長賴清德投入初選、香港反送中事件、時代力量分裂，以及藍營的韓國瑜、郭台銘之爭等。

而在北京當局極限施壓下，國安會近日示警，年底中國可能再斷我一至二個邦交國。若斷交再度發生，民進黨恐怕難以迴避斷交潮的指責。正如蔡英文昨在全代會所警示：政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

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