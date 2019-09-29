民進黨33歲》本土派：別為了當選 什麼都妥協

2019-09-29

莫忘創黨前輩 拚戰台獨精神

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨昨舉辦黨慶，獨派大老、總統府資政吳澧培期盼民進黨莫忘初衷。他受訪時表示，三十幾年來，民進黨已逐漸背棄理想，把選舉當成首要任務，為了當選什麼都可以妥協，很多人因此對民進黨失望，他呼籲民進黨不要忘記創黨人士為了台灣獨立與自由民主拚死拚活的精神。

吳澧培說，去年九合一選舉，民進黨大敗，台灣人民給民進黨一個教訓。高雄人投票支持韓國瑜當高雄市長，不是因為喜歡韓國瑜，而是「討厭民進黨」，但韓當選後，發現更糟，有人說「民進黨是小善、韓國瑜是大惡」，現在反而因為討厭韓國瑜，轉而支持民進黨。

吳澧培認為，他一直認為賴清德是個有理想、有能力、會做事的人，若能給賴清德發揮空間，這就是好事。如蔡總統只是為選舉提升支持度，找賴清德搭檔，就沒有太大意義。不要讓賴清德做一個完全沒有作為的副手，這樣兩人合作、民進黨團結才會走向正確方向。

吳澧培表示，最近中國對台一再施壓，民進黨政府說話也比較「中聽」，但期待這些不是選舉語言。吳分析，美國不管是民主黨或是共和黨，都相當支持台灣，但這是因為美國討厭中國，並不是喜歡台灣，「台灣應該在國際上要被喜歡」，要有進一步具體作為，不是甘於做別人的棋子而已。

東華大學教授施正鋒也認為，民進黨已進入體制，早不草莽了，但卻轉而成為選舉型的政黨，離理想越來越遠，相當可惜，創黨大老恐怕會搖頭嘆氣。在選舉考量下，很多政策左顧右盼、連西藏精神領袖達賴喇嘛、維吾爾族人權領袖熱比婭都不敢邀請來台，而香港眾志秘書長黃之鋒日前訪台，雖然拜訪了民進黨中央，但卻看不到蔡政府出面，對中國仍小心翼翼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法