民進黨通過新決議文：拒一國兩制 恪守台灣前途決議文

2019-09-29

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕民進黨昨在創黨地點圓山飯店舉行全代會，並通過拒絕一國兩制的「社會同行世代共贏」決議文及「二○二○台灣要贏」大會宣言。黨主席卓榮泰表示，這是要向全世界明白昭示，反對任何「一國兩制」的霸權及主張，並告訴台灣人民，在改革的過程當中，不會遺漏任何社會脆弱的一環，民進黨會努力將工作執行下去。

全代會上，民進黨特別邀請廿位資深黨員代表，由卓榮泰致贈感謝狀及黨旗，感謝他們對民進黨的貢獻。

對於中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」，民進黨也提出「社會同行世代共贏」決議文，以「堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛」、「強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制」、「推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏」、「堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際」四大主張回應。

決議文提及，明確拒絕中國政府提出的「一國兩制」主張，並堅定恪守一九九九年通過的「台灣前途決議文」，重申台灣前途走向，屬於台灣全體住民的自決權；在保衛台灣安全，應持續推動國防自主，有效嚇阻任何侵犯台灣主權、安全的行為。

民進黨全代會通過的大會宣言強調，「蔡英文總統是現階段與下階段，台灣最需要的國家領導人」，二○二○目標是「總統要勝選，立委一定要過半」。「社會同行世代共贏」決議文，將是二○二○大選戰略方針，全黨要一致達成「社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界」的共同目標。

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