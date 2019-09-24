新聞分析》小黨戰國時代 橘營誰當領頭羊

2019-09-24

記者林良昇／特稿

鴻海創辦人郭台銘宣布不參加明年總統大選連署後，對王金平、柯文哲而言，參加明年總統大選的最後機會落在了親民黨、時代力量的兩張總統提名「門票」上。門票誰屬，不僅關係到王、柯是否選總統，也攸關親民黨及時代力量存續的嚴肅問題。

柯文哲成立台灣民眾黨後，成為另一股第三勢力。在民眾黨之前，新黨、台聯、親民黨、時代力量等政黨早已是藍綠兩大黨格局外的先驅，更何況還有一邊一國、喜樂島甚至國會政黨聯盟，在立委大選這一局，不僅只有藍綠白，更是群雄並起，戰國時代來臨。

一向以「隨著因緣走」又要「參選到底」為主要基調的王金平，拋出「披橘袍」參選的可能，橘營方面也證實王有來接觸宋；在郭台銘宣布不選的大局勢下，王、宋與其他在野小黨合作，組成第三勢力大聯盟，在總統、立委選舉參戰的可能，不再是天方夜譚。

對橘營而言，親民黨雖持有宋楚瑜在上次總統大選拚出的總統「門票」，四年過去了，仍只能靠宋楚瑜嗎？年近八旬的宋楚瑜對於再度披掛上陣還有意願嗎？親民黨面臨一人政黨後繼無人的轉型問題，或許已到了這張門票發揮的關鍵時刻，同時也是親民黨的存亡階段。

制度決定策略，面對小黨戰國時代，在區域立委中與藍綠對決難上加難，要衝刺五％政黨票取得國會席次，更容易因小黨分食、藍綠擠壓下，變成「三個和尚沒水喝」，小黨不能只是埋頭硬幹，戰國時代所要展現的合縱、連橫，至關重要。

過去幾次大選都證明，老宋絕對是善於搞聯盟的「大內高手」，現階段郭台銘雖棄選總統，但郭家軍仍可能進軍國會，台灣民眾黨、親民黨苦尋「母雞」帶動政黨票，而王金平正缺少一張總統門票的情況下，或許各取所需，甚至「借殼上市」，才是唯一解方，如同王金平所言「繼續看下去」。

但在野大聯盟終究還是要面臨問題，關於權力如何分配？如何守信？如何允諾？最重要的是有無關鍵的核心理念，能否讓既有支持者買單，一加一大於二。否則，若到頭來只是現實政治利益分配，浪潮下的不得已為之，這些鬆散政治聯盟終會只是曇花一現，步入數不盡小黨的後塵。

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