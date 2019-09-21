與台斷交國 學者：美有可能經濟制裁

2019-09-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣再掉一邦交國，中正大學戰略暨國際事務研究所教授宋學文昨日受訪指出，近來美國國會與行政部門早就有重新檢視一中政策的聲音，如今中國又連番挖台灣牆腳，做出「改變現狀」的行為，可預期美國會非常在意，且一定會有所動作，最有可能的動作就是對這些國家做出某種程度的經濟制裁。

宋學文：奪邦交國也是非和平手段

宋學文指出，近年中國崛起，對美方造成一些壓力，因此美國國會與行政部門早就有重新檢視現行一中政策的聲音，而且現在美國將台灣納入其印太戰略的範圍，中國卻來挖牆腳，不但是企圖改變現狀，也是在挑戰美方所建立的國際秩序，可預期美方後續一定會有所動作。

宋學文分析，美國對兩岸關係的立場是「手段和平」、「兩岸軍力平衡」及「隨國際情勢做動態調整」，即使中國沒有動用解放軍，奪取邦交國也算是一種非和平手段，美國後續最有可能的行動就是對這些與台灣斷交的國家做出經濟制裁，也可能會以具體動作支持台灣加入國際社會。

郭育仁：美可能加快推「台北法案」

中山大學中國與亞太區域研究所副教授郭育仁也預測，美國對於中國接連與索羅門群島及吉里巴斯建交，應該會以具體行動做出回應，其中可能包括「台北法案」的加速推行，以及在台海、南太平洋一帶的軍事活動。

郭育仁表示，近期中國的行動勢必也會給日本與澳洲帶來威脅，尤其索羅門群島是澳洲的東北方門戶，如果被中國用來部署軍事設施，對於澳洲的影響非常大，台灣現在應該趕快針對南太平洋剩下的四個邦交國，與美國、澳洲及日本共同檢討外交策略。

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