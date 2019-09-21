新聞分析》北京在急什麼

2019-09-21

記者蘇永耀／特稿

中國在五天內挖走台灣兩邦交國，傳出給索羅門群島五億美元，給吉里巴斯購機贈款三千六百萬美元，加上另買通兩國政要的賄款，前金後謝，撒了不少銀彈，此舉反而引來國際負評，北京頻出手，到底在急什麼？

在美中戰略競爭態勢下，中國領導人習近平的對外路線正受到極大壓制，內部也因美中貿易戰方殷導致國內經濟表現不佳。此外，香港反送中使北京的國際形象全面重挫，習近平雖不斷升高包括大陸及香港的政治控制，但情勢並未化解。

尤其，台灣明年的大選，「抗中保台」成為主旋律，北京青睞的總統參選人只能處於被動，習自己所提的「一國兩制台灣方案」更淪為大選的負面教材。中共將在十月召開的四中全會，主議程是中共中央政治局向中央委員會提出工作報告，習近平面臨一個顏面無光的建政七十週年慶典，勢必將遭黨內流派的問責，習因而試圖轉移焦點並尋求「突破口」。

習主導「台灣介選計畫」 預算無上限

台灣國安團隊近期掌握情資，習近平正主導預算無上限的「台灣介選計畫」，在外交、軍事與觀光等各層面全面打壓台灣，以緩解他在政治上的壓力，強挖台灣南太邦交國即為此計畫一環。

情資顯示，這個由習辦擬定的「台灣介選計畫」，規劃十一之前挖走台灣數個邦交國，「預算無上限」，年底前停止所有赴台觀光團，並啟動包括壓縮台海中線的海空軍事行動，「務致島內社會對蔡英文當局之疑慮與不信任達至最高」、「壓制蔡英文及民進黨於明年島內大選支持於最低」。

之所以鎖定南太地區，最主要原因是這些國家人口少，包括國會議員等主要政客數目有限，在銀彈攻勢下，「國小而好介入」是箇中關鍵，加上地緣上也是中國擴大海洋勢力範圍的重要據點，中國搶攻南太，從索羅門群島到吉里巴斯，已從第二島鏈繼續外擴，既達到對台灣外交封鎖，也侵蝕到美國為主的西方勢力等區域利益。

在挖走索羅門及吉里巴斯之際，北京近日已在台灣其他邦交國間動作頻繁，包括加強接觸的力道，提高收買的強度。台灣外交部門須全面警戒，過往以邦交國在國際場合有無聲援作為觀測指標，在吉里巴斯斷交後，已然不準確，中國固然打壓，外交部門守土有責卻是責無旁貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法