索金援買客機不成 吉里巴斯棄台投中

2019-09-21

傳北京允諾給兩架民航機與大渡輪

〔記者彭琬馨／台北報導〕在中國金援攻勢下，吉里巴斯棄台投中。涉外人士透露，吉國去年便曾向我提出購買一架民航客機（約三六○○萬美元）的要求，希望我國直接給予金援，我方評估後盼能以低利貸款方式提供，不過吉國總統馬茂未接受；涉外人士也提到，情資顯示中國允諾給吉國兩架民航客機與大渡輪，藉以誘使吉國外交轉向。

要求台灣援贈三六○○萬美元

外交部長吳釗燮昨在斷交聲明中提到，馬茂總統自二○一六年上任以來，一直對中國抱有幻想，上台後與中國有經常性互動，中國政府也透過漁業公司或其他商業投資為藉口長駐吉國並擴展其影響力。吳說，馬茂近期向我方索求鉅款以購買營業用民航機，我方盼以優惠貸款方式提供援助，但不被吉國接受，因此埋下斷交主因。

涉外人士表示，吉國去年提出想購買兩架Embraer E190民航機，希望台灣提供其中一架的援贈款，金額為三千六百萬美元。

吳釗燮並說，根據我方掌握情資，中國政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向；至於外傳中國提供吉國高達七千萬美元的援助金額，吳表示無法證實，我方掌握情資未提及金額。

另有報導指出，中國答應援贈後，曾想壓低籌碼，建議吉里巴斯接受與七三七規格接近、但造價僅一半的中國製商用飛機C919，但吉里巴斯則要求造價近八千萬美元的七三七客機。

吉里巴斯日前仍參與聯合國大會中，友邦聯名致函秘書長的挺台行動，涉外人士表示，吉里巴斯九月初舉行黨團會議，數度討論是否要與我國斷交，但直至十八日內閣會議才定案。吉國外交部是在台灣時間昨天上午十一點以外交節略的方式通知我方大使館斷交一事。

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