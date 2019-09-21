剩15友邦 外交部盤點各國政要與中關係

2019-09-21

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕台灣與吉里巴斯斷交後，邦交國降至十五國。外交部長吳釗燮昨日說，在僅存的四個南太友邦中，「雖然有些小小徵兆」，但邦交大致上沒有問題。涉外人士則透露，未來將仔細盤點各國政治人物過去的出身背景，藉以更全面了解友邦政治人物與中國的關聯。

涉外人士也進一步點名，台灣在南太所掉的邦交國，是原先人口較多的國家，斷了兩國，人口數從原先的八十萬人，已剩下不到十萬人，未來僅存的四國必須要更小心維護；在拉丁美洲方面，最要注意的是政情不穩的海地與尼加拉瓜，尤其這兩國都有經濟因素問題，中國極有可能以金援強攻。

吉里巴斯為本週與我斷交的第二個友邦，這也是總統蔡英文上任以來斷交的第七個友邦、吳釗燮就任外長後的第五個斷交國。我國在南太僅存諾魯、帛琉、馬紹爾與吐瓦魯四友邦，總友邦數僅剩十五國，除南太外，加勒比海地區有九個友邦，非洲僅存史瓦帝尼，教廷則為我國在歐洲的唯一友邦。

吳釗燮昨強調，我國四個南太友邦邦交目前沒問題，各國政要與我國互動密切、也保持良好溝通；我方已邀請諾魯新總統來訪，目前正在安排訪問時間，我駐吐瓦魯大使蘇仁崇也已與吐國新總統那塔諾會面，「新總統對我們非常友好」。

吳釗燮也表示，無論是中南美洲或是教廷，「我們都非常努力」，已經要求駐館清查當地政府、政界或企業界人士與中國往來的關係，看是否有值得警惕的地方；吳強調，每個邦交國對台灣都非常重要，台灣重視也希望能鞏固與邦交國的關係。

台灣與吉里巴斯斷交後，邦交國降至十五國。外交部長吳釗燮昨日說，在僅存的四個南太友邦中，「雖然有些小小徵兆」，但邦交大致上沒有問題。（記者塗建榮攝）

蔡總統任內邦交國斷交情況

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