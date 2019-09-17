《台中》「母雞」、「小雞」躍看板 總統、立委選戰街頭開打

2019-09-17

〔記者張菁雅、蘇孟娟、唐在馨／台中報導〕明年總統及立委選舉剩下不到四個月，台中街頭已慢慢出現選舉味，民進黨籍第八選舉區參選人翁美春最近已在選區掛上多面與小英的合體看板；翁表示，為了台灣民主及主權永固，總統蔡英文一定要上，她將全力迎戰國民黨現任立委江啟臣，與小英兩人合體，力求總統、立委雙贏。

台中重要路口台灣大道及公益路口，這兩天國民黨總統參選人韓國瑜與三位立委參選人李中、黃馨慧及沈智慧的合體看板已掛上。李中說，這是他的團隊製作，共同出擊，也發出共同承諾，爭取支持。由於黃在台中第四選區參選，沈是第五選區，李在第六選區，正好是合併前原台中市選區，是否具有「原市區聯合作戰」意味，仍有待觀察。

蔡英文台中競選總部則表示，目前總部已掛出聯合看板，由於各參選人在各地找點，陸續會回報，相信很快各區都會有立委參選人與蔡英文總統的合照，增加曝光度、也爭取支持。

第五選區（北區、北屯區）是民進黨的艱困選區，民進黨徵召交通大學助理教授莊競程參選，台中市建築師兼藝術家羅榮源特別提供畫作「乘風破浪」、「曙光」掛在莊的競選總部，鼓勵他在艱困的局面中，能乘風破浪、迎向光明；其中「曙光」畫作更有前總統陳水扁親筆簽名，也成為總部打卡熱點。

昨天有外縣市議員質疑台中市有「政治農民曆」發送到幼兒園，封面印有國民黨總統參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕、立委沈智慧的合照。沈智慧澄清，農民曆是她印的，但沒有發到任何學校；教育局也緊急清查北屯區四十五家幼兒園，園方均回報沒有轉發該農民曆，應該是誤傳，該局逐一提醒各園所務必遵守行政、校園中立，謹慎過濾文宣品，校園不得放置競選文宣等相關物件，確保單純的學習環境。

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