政策利多連發 政院駁選前買票

2019-09-16

〔記者陳鈺馥、王榮祥、方志賢／綜合報導〕行政院長蘇貞昌內閣團隊近期接連推出「政策利多」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨受訪強調，青年租金補助、育兒津貼等好政策，都是國民黨執政沒做或不做的，蔡政府會續推福國利民政策照顧台灣人。

Kolas Yotaka表示，國家重大交通建設必須公平，蘇揆宣布高鐵南延屏東，各政黨沒反對意見，主要是討論四條路線擇一，交通部會進行專業評估，高鐵南延不僅對台灣有利，更可促進屏東觀光。

Kolas Yotaka指出，九月推出秋冬國旅補助，一方面是因應中國無預警限制中國觀光客來台自由行，另一方面是為改善觀光市場品質，不再只依賴中客，該政策可刺激內需市場，促進國內觀光，改善台灣旅遊體質。

「育兒津貼也是國家養的概念！」Kolas Yotaka強調，政府啟動二歲至學齡前未滿五歲發放育兒津貼，這是過去國民黨執政不做的，現在蔡政府確實去做，國民黨便質疑「政策買票」，這對人民非常不公平。

Kolas Yotaka提及，至於青年及婚育家庭租金補貼政策，可減輕民眾生活壓力，改善少子化問題，這是政府一直掛心的事，國民黨執政八年不做，現在政府是真的在幫年輕人減輕負擔。「好政策不是變魔術，都是規劃多時才提出！」Kolas Yotaka說，台灣邁入高齡化社會，老農津貼是依法調整，並非選舉到了才調高。蔡總統所提長照二．○補助方案，以及先前長照費用可減稅政策，皆是有遠見政策，可建立可長可久制度。

Kolas Yotaka批評，國民黨主席吳敦義質疑政府亂花錢，但今年政府財政歲計賸餘收支平衡，這是國民黨執政沒有的，現在歲出沒舉債，還能提出好政策，國民黨應檢討為何以前辦不到，不要因為自己辦不到，就亂指控政府大撒幣。

民進黨輔選人士則說，各部會推出利多政策，確實有助蔡英文總統選情，因為真的實質減輕民眾負擔，下鄉輔選時民眾會反映幼兒園學費省超大，民進黨執政真的有在照顧老百姓。

蔡︰設公立平價長照機構

蔡總統昨走訪投入社區工作廿年的高雄「福氣教會」時，也提及長照政策表示，長照二．○升級版，政府規劃兩件事，一是開始補助長照機構使用者費用，先從經濟較弱勢開始，最高每年補助六萬元，預計可照顧五萬多人，同時會補助長照機構，盼機構把環境整理好，提供更好照顧品質。二是政府會在不同行政區或偏鄉，設置公立平價照顧機構，讓台灣人不論住在哪個角落，都能受到政府照顧。

蔡總統到高雄三民區明聖宮白龍庵參拜，致詞時也表示，三年前接手時長照預算五十億元，明年長照二．○的預算達到四百億元，可全力照顧老年人，減少年輕人負擔。蔡強調，明年預算是廿二年來首度平衡預算，不借債、不舉債。

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