一日參拜21宮廟 韓趕場喊團結

2019-09-15

〔記者蘇金鳳、張菁雅、歐素美、蔡淑媛、許國禎、楊政郡、張瑞楨、張軒哲／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨到台中展開高達廿一個宮廟的參拜行程，包括台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔及前立委顏清標、前議長張清堂、議長張清照及各區立委參選人都陪同，幾乎每站都高喊要團結，總統立委雙贏，而在最後一站面對媒體詢問韓朱配的可能性，韓國瑜沒有回應。

韓國瑜到順天宮時表示，他與朱立倫及盧秀燕之間溝通都沒有問題；至於馬英九前總統在他的造勢場被噓下台，郭董要出馬教訓他，他認為郭董誤會了，那是時間安排的誤差。韓國瑜在大里批評，蔡英文總統說國民黨初選還未結束，但他認為民進黨還未初選，賴清德卻已經被結束，這才是可怕。

盧秀燕在陪同行程中強調全力支持韓國瑜，受訪時也指「禿子、漢子與燕子」有機會合體，原本一直不鬆口要選立委的副市長楊瓊瓔也在她的立委選區陪同韓國瑜，各選區立委包括現任的沈智慧、顏寬恒、江啟臣也在多站陪同。

韓國瑜晚間回到清水紫雲巖，強調父母當年來台第一站就來清水租屋，他也算清水的一份子；晚間九時十分最後一站抵達鎮瀾宮，現場宛如韓粉大會，場面熱鬧，眾人高歌《舊皮箱的流浪兒》，韓國瑜唱歌時，流露疲憊，約在晚間十時五分離開大甲，替鐵人宮廟行程畫下句點。

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