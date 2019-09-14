何韻詩︰港人續抗爭 動搖中國根基

2019-09-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港歌手何韻詩昨在「奧斯陸自由論壇」表示，香港「反送中」運動中，港人把自己放在全球對抗暴政的最前線，「成功打了這場長期抗爭，很多人以為結束了，但我們卻要繼續動搖中國這個巨大機器的根基。」她也呼籲，「台灣人，保護你們的家、保護你們的自由人權，我們站在一起。」

何韻詩指出，大家過去認為香港對政治冷感 ，現在已大逆轉，從「雨傘革命」的挫折後，新世代檢討當時犯的錯誤、要如何改進，透過科技、線上程式、論壇平台，加上港人獨特的彈性與創意，「成功打了這場長期的抗爭」。

何韻詩認為，雖然「送中條例」被撤回， 但這並非勝利，因為「做得太少、來得太遲」。她並重申「五大訴求，缺一不可」，一切的根本就是港人希望有個政治改革。

何韻詩分析，表面上這一切始於「送中條例」，但本質的衝突卻是源於有截然不同的價值觀，一邊是中國模式，用恐懼來控制人民、讓人民順服，但香港是充滿活力的城市，享有民主、自由、人權。

何韻詩強調，儘管「一國兩制」當初立意良善，但隨著中國領導人習近平高壓政權興起，「一國兩制」注定失敗，而現在北京對香港展開的政治報復、打壓，已蔓延到不同領域 ，像是國泰航空被迫解僱員工，還有很多名人受到很多壓力，必須選邊站。

她呼籲，面對全球對抗暴政，我們須團結一致，建立社群、認識周邊的活動，建立盟友關係，即便是跨越國界，也可以找到解決方案，為自己而戰，無所畏懼。

何韻詩在論壇演講後，與立委林昶佐對談，揮舞由旅居澳洲的中國異議藝術家巴丟草創作的「連儂墻旗」，並播放有香港新國歌稱號的「願榮光歸香港」，獲得熱烈掌聲。

林昶佐表示，香港朋友在困境下，仍不斷往前進、不斷翻新行動來對抗，他相信，不只是台灣人，世界上的許多朋友，看到香港人還在努力，「我們怎麼可以放棄？」他呼籲九月廿九日的撐港大遊行，台灣人一定要站出來。

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