奧斯陸自由論壇在台舉行》美人權團體批中國 破壞台港民主

2019-09-14

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕一年一度的國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」昨在台北舉行。美國人權基金會創辦人索爾哈佛森開幕致詞時說，中國用不公平的方式分配經濟、喬裝成資本主義，讓台灣或香港看似賺了許多錢，但其實也有壞的部分；中國讓民主國家的人在中國做生意，卻「不能批評中國」，甚至還以自己人民的錢，打造監控人民的技術。

哈佛森強調，奧斯陸論壇盼能提供一個平台，向為自由奮鬥的英雄致敬、鼓勵，也是替自由民主持續發聲。

哈佛森提到台灣時也一併提到中國。他說，中國讓民主國家的人進入中國賺錢，卻運用這些錢破壞民主政體，中國也竊取西方國家的研究成果。他呼籲，這類議題「要靠我們這樣的人去發聲」，不斷施壓、讓外界更了解，才能保障自己不受到如此威脅。

俄專家︰台港成中國資訊戰主戰場

出席奧斯陸自由論壇的俄國資訊戰專家莫莉．馬克烏（Molly Mckew）、德國之聲記者陳嘉韻和金融時報駐北京記者楊緣，則就「數位時代下的政治性宣傳」主題對談。馬克烏說，台灣和香港是中國資訊戰的兩個重要戰場，她建議台灣政府要記錄不實資訊的IP，並向民眾說明來源背景。

陳嘉韻表示，台灣即將舉行二○二○總統大選，也面臨中國勢力企圖影響選情的挑戰。但與俄羅斯對美國，台灣的情況還是有不同之處，因為美國和俄羅斯的經貿關係，不像台灣與中國關係緊密。

楊緣指出，政治宣傳是中國政權治理核心，以往是透過傳統官媒宣傳，但最近也透過商業媒體、網路或社群媒體釋放政治宣傳訊息，試圖吸引年輕人；而且連國際媒體「華盛頓郵報」等，都可見到中國政府的置入，在西方媒體裁員之際，中國官媒央視更在英國倫敦招聘六百名記者，投入更多資金，為中國做偏頗的海外宣傳。

馬克烏認為，獨裁政權非常有效地使用現代工具，資訊戰是他們最主要的方法，「便宜廉價，且失敗也沒有代價」，中國在俄羅斯身上學到很多。她說，台灣和香港是中國資訊戰的兩個重要戰場，台灣有良好的科技能力，政府投入預算進行數位溝通，民眾也察覺到假訊息的問題，但政府仍應持續向民眾說明訊息背景，以及加強媒體識讀。

「奧斯陸自由論壇」由美國人權基金會主辦，每年在挪威奧斯陸舉辦主活動，並擴展到世界其他城市舉辦子活動，該論壇去年第一次到亞洲選在台北舉辦，今年則二度落腳台灣。

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