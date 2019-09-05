不願被中國化 港影評人改當台灣人

2019-09-05

蒲鋒看台語老片 學台語

〔記者鍾麗華／台北報導〕才剛拿到台灣的身分證，香港影評人蒲鋒還在努力學做正港的台灣人，他看懷舊台語老片學台語，也讀歷史、文化的書籍來認識台灣。蒲鋒說，很多人問他移民台灣的條件，在「反送中」運動催化下，「他們都想來台灣」。

五十多歲的蒲鋒，經歷過港英與特區政府統治，強烈感受港府每天接受中國移民，完全沒有審批權，只能照單全收；不僅如此，港府一步步收緊人民權利，最明顯就是直接「DQ（即disqualify）」，以政治審查取消議員資格，「假如港人不站出來，就只能接受不合理的現狀」。

已不看香港新聞 因為憤怒

二○一四年「雨傘革命」後，蒲鋒變得不看香港新聞，「不看是因為很憤怒」，也因此萌生移民的念頭。去年二月，太太覺得時候到了，於是他們遞件申請，終於在六月移民來台，十一月在西門町開設「電光影裡書店」。

小小十餘坪的書店，主要賣電影書。現仍是香港影評學會董事的蒲鋒驕傲地說，這是台灣唯一的電影主題書店，靠著很多朋友支持，生意不算太差；香港朋友來台北，也一定會到書店找他，「見面機會反而比從前在香港還多」。

至於選擇在永和落腳的葉敏儀，顧慮香港親友，訪問時絕口不提香港局勢與「反送中」。她說，年輕時第一次來台旅行，就夢想要移民台灣，不過，夢想隨著忙碌緊張的生活而被淡忘，直到兒子出生後，想到孩子的未來，讓她付諸行動。二年多前，隻身帶著唸小學的兒子移民台灣。

在人來人往的捷運站旁，葉敏儀打造療癒的「果子．幸福料理」，把單親媽媽為兒子做的美味便當，讓更多人品嚐，她計畫退休後要搬到花蓮看山看海，這是她融入台灣生活的最好證明。

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