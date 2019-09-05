台北市府資源宣傳黨務 議員批柯「公器黨用」

2019-09-05

藍綠議員：首長領市府薪水卻拚黨務

〔記者郭安家、陳璟民、沈佩瑤、楊心慧、蔡思培／台北報導〕台灣民眾黨正式成立，柯誇口向天下徵才，會有「一狗票來報名」，卻都利用市府資源與人力做黨務宣傳，近期「學姊」黃瀞瑩開始跑地方行程，並擔綱演出黨徽徵選廣告，甚至傳出多位市府首長被點名出馬競選區域立委。對此，市議員不分藍綠批評，柯公然「公器黨用」，不僅黃拍片在市府，在成立民眾黨後，還打算利用市府首長衝鋒陷陣，領市府薪水拚黨務，如今還「霸王硬上弓」，利用學姊在年輕人中的地位跟影響力，簡直「噁爛！」

鍾沛君：在市府拍民眾黨影片 黨政不分

市議員鍾沛君質疑，柯文哲九月一日在台北市長官方Line@帳號發布台灣民眾黨黨徽徵選訊息與宣傳影片，以市府顧問室作為影片拍攝地點，並由台北市政府副發言人黃瀞瑩擔綱演出，質疑黨政市政不分。

鍾沛君說，柯自創黨以來，利用市府資源經營黨務已非第一次，八月一日柯召開記者會，宣布籌組台灣民眾黨事宜，地點就在市府十一樓的吳三連廳，且由北市府副發言人黃瀞瑩擔任主持人。

市府：柯文哲Line@是私人的 非公家資源

對此，台北市政府副發言人戴于文、柯文哲社群幕僚柯昱安，昨皆以「柯文哲Line@為其個人出資頻道」為由，強調想貼什麼內容都是柯個人自由，並稱影片委外負責，所以沒有利用公家資源，請議員不要刻意誤導。

多位首長被點名選立委 柯坦言一兩位

而昨天又傳出，除黃瀞瑩外，市府副秘書長陳志銘、勞動局長賴香伶、產業發展局長林崇傑，都被點名在柯營口袋名單中。記者昨致電詢問陳、賴、林三人，是否接獲徵詢、未來是否有意願，但皆未能取得回應；據了解，陳志銘目前出差在國外。柯受訪坦言，口袋名單中總會有一、兩位（局處首長），但不會是全部，還是會向天下徵才。

是否帶職參選立委 黃瀞瑩：沒想那麼多

黃瀞瑩昨早七點由市政顧問蔡壁如、周榆修陪同到關渡宮參拜，媒體詢問黃瀞瑩是來跟媽祖報告參選下屆立委？黃回應，基本上是有把心裡的願望跟神明報告，希望未來一切可以心想事成。是帶職或辭職參選？黃回應，目前沒有想那麼多，掛著副發言人的職務，就先把工作做好。

是否接民眾黨秘書長 蔡壁如：應該不會

值得注意的是，黃瀞瑩頻跑地方卻未宣布參選，反倒是一旁身兼民眾黨發起人的蔡壁如，藉機談及民眾黨不分區立委名單規劃，稱「我們還在寫自薦、推薦的規則」，但當被問及，是否會接任民眾黨秘書長？蔡壁如回應，應該不會，好像有人應徵了；經追問能透露是哪一位？她說，「今天不方便。」

王世堅痛批柯把政治當報復工具 噁爛

市議員王世堅痛批，柯就是把黃瀞瑩當成宣傳民眾黨的管道沒有錯，尤其在組了民眾黨這詐騙集團後，現在就是要推一些車手，如今還「霸王硬上弓」，利用學姊在年輕人中的地位跟影響力，把政治當作報復工具，這不只是「噁心」，簡直「噁爛」。

汪志冰酸黃採「空氣式」參選模式

國民黨立委參選人汪志冰更酸說，黃現在採取消極的「空氣式」參選模式，若黃宣布參選，卻沒跑中元普度、中元節行程，勢必會被地方罵，所以很聰明以輕鬆方式跑地方，畢竟柯文哲安插一個人在選區就有票。但無黨籍立委參選人李婉鈺說，如果真的想幫國家人民做事，就應義無反顧，勇於承擔宣布參選，太多算計不是參選人該有的態度。

柯挨批公器私用一覽表

黃瀞瑩與柯文哲在北市府拍片宣傳加入台灣民眾黨。 （圖擷取自柯陣營影片）

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