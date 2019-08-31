薄瑞光：大部分台灣人不想統一

2019-08-31

中國促統操之過急 反而造成反彈

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨舉辦「當前中國大陸的發展與挑戰」，美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光演講指出，中國領導人習近平取消任期制後，官方民間對統一的聲音越來越大，去年底台灣選舉，國民黨大勝，讓北京更有信心，更積極邁向統一的道路。但操之過急，反而會造成反彈，大部分台灣人不希望跟中國統一。

台灣要維持軍事能力抵抗外敵

在處理兩岸關係上，薄瑞光說，台灣要有足夠政治智慧，以開放的民主體系，讓不同意見有表達空間，同時要維持軍事能力以抵抗外敵。即便在目前尷尬的兩岸關係下，雙方仍要保持開放的對話。但他也說，兩岸統一並非習近平最優先的待辦事項，當面對其他挑戰時，統一急迫性會隨之下降。

對於香港「反送中」運動，中國指責台灣介入，薄瑞光說，這是北京很典型的反應，找別人怪罪、怪東怪西，就是不怪自己。北京強調，香港與台灣實施的「一國兩制」會有不同，確實，台灣在國際舞台有獨立角色，香港過去是英國殖民地，沒有民主的經驗 ，但中國已把大家對「一國兩制」的信心降到最低。

台美現為「穩定的正常化」關係

薄瑞光認為，現在台美有「穩定的正常化」關係，他喜歡用「假裝沒有關係，明明有關係」來形容，北京也注意到台美間正在創造「幾乎國對國的關係」。台灣是很重要的經濟體，在國際社會扮演重要角色，美台間也有很多投資往來，台美交往符合美國的利益。

陸委會主委陳明通也表示，中共仍舊操作其革命的三大法寶「統戰、武裝鬥爭、黨建」。而台灣是中共部署其三大法寶的最前沿，今年初更發表「習五條」，對台推動「一國兩制」的進程，宣示不放棄武力，這是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣示。

陳明通強調，無論在歷史事實及國際法上，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民永遠不會接受北京的「一國兩制」。對岸至今仍不願意面對中華民國，造成兩岸的僵局，這個責任在北京。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法