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    驚！美國糖果零食遭沙門氏菌汙染恐致死 FDA列最高風險召回

    美國帕爾默糖果公司的多款產品，原料遭到沙門氏菌汙染，吃下後最嚴重可能致死。（圖擷自FDA官網）

    美國帕爾默糖果公司的多款產品，原料遭到沙門氏菌汙染，吃下後最嚴重可能致死。（圖擷自FDA官網）

    2024/08/11 10:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國帕爾默糖果公司（Palmer Candy Company），在沃爾瑪、目標百貨、1美元商店Dollar General等處販售的多款糖果和零食，原料遭到沙門氏菌汙染，吃下後最嚴重可能致死，美國食品藥物管理局（FDA）將其列為最高風險「I級」進行召回。

    《福斯新聞》報導，帕爾默多項使用到「白色塗層糖果」的產品，具有沙門氏菌感染風險，除了在多間連鎖零售商販售之外，於阿拉巴馬州、加州、佛州、伊利諾州、愛荷華州、堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、北達科他州、奧勒岡州、賓州、南卡州、南達科他州、德州、維吉尼亞州、威斯康辛州和懷俄明州也都有經銷商。

    FDA表示，沙門氏菌對幼兒、老年人或抵抗力較弱的民眾，具有致命感染的風險，於本月6日升為「I級」召回，亦即接觸產品後可能會產生嚴重健康問題或死亡，所幸目前尚未有任何消費者健康受損通報。

    據了解，大多數感染沙門氏菌的患者都會出現胃腸道不適，例如腹瀉和胃痙攣等等，平常身體健康的民眾不用特別治療，即可在幾天至1週內痊癒，但老年人和幼兒的風險較高，如果症狀沒有改善或出現高燒，患者應立即就醫。

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