2019-08-29

〔記者林國賢、鄭旭凱、黃欣柏／綜合報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨表示，雲林農舍、農地已於二十二日完成交易，售價比當年購買農舍一千兩百萬元低，至於向內政部提出訴願，是為了保護買家權益。

內政部也證實，已收到李佳芬與陳姓買家共同具名的「承受訴願書」，該訴願案將由陳姓買家承受，於近日依程序處理。

陳姓買主：售價800多萬元

買主陳小姐昨受訪稱，買價為八百多萬元。雲林房仲業者表示，農舍是非常搶手物件，只要有業主要賣，詢問度都非常高，李佳芬農舍距離市區不遠，又鄰近台七八線快速路交流道，外觀、建材都不錯，市場行情應該在一千八百萬左右，但因有違章爭議，以低於一千兩百萬元價格成交，買方應該有較大利益。

李佳芬位於雲林縣古坑鄉田心段農舍，七月間被檢舉違建，古坑公所、雲林縣府查勘後，認定農舍主建築有部分違章，要求改善或補照。風波延燒近兩個月，李佳芬昨天回到雲林針對農舍召開記者會，宣布農舍已經轉賣，並已在二十二日前完成產權轉移手續，她已非農舍主人。

李佳芬表示，去年韓國瑜投入高雄市長選舉後，全家就沒住在農舍並考慮出售，當時有多位買家洽談，但因選務繁忙，賣農舍一事就一再延宕。

李佳芬指出，農舍事件被刻意炒作抹黑後，她曾跟買主說乾脆不要買，但對方仍堅持購買，認為對的事情、自己的權益為什麼要怕別人抹黑，並在上週完成所有程序，現在該農舍合法權益已歸新買主陳小姐。

內政部：收到共同具名訴願書

李佳芬表示，農舍是她二十年前回雲林時自己貸款所買下，該釐清、自己做得不妥的地方，都已盡速處理；至於合法、該是自己權益的部分，她就要堅持。

內政部官員指出，李佳芬是在本月二十二日提起訴願，農舍完成移轉登記的日期也是二十二日，李佳芬與陳姓買家昨已將共同具名的「承受訴願書」送至內政部，申請由陳姓買家承受訴願人身分，資格上已沒有問題。內政部訴願會原則上會在三個月內做成決定。

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