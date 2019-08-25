國民黨撂狠話 郭王若選必開鍘

2019-08-25

嗆郭 黨員榮譽狀一併註銷 批王 讓他當17年院長有虧待嗎

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲合作態勢日趨明顯，藍營輔選人士評估，即便郭、柯、王合作底定，都是要打一場仗，最近國民黨總統參選人韓國瑜民調沒有成長甚至些微下墜，原因就在郭、王問題，這兩人未來無論合或分，只要情勢底定後，藍軍整體選情就會穩定下來。

強調黨會做到仁至義盡

國民黨先前頻頻對郭、王招手，但在「柔性勸導」也喚不回的態勢下，似乎已準備向郭、王翻臉。藍營人士昨就批評說，王金平自年輕時期，國民黨就開始栽培，讓他當了十七年的立法院長，還兩度為了王修改不分區立委提名辦法，「國民黨有對不起他嗎？」至於郭台銘，只要確定參選，一定會開除黨籍，郭四月獲頒的黨員榮譽狀將一併註銷。

這位人士強調，國民黨開除過郝柏村、林洋港、陳履安，「他們兩個（郭、王）會比郝柏村、林洋港、陳履安大嗎？他們有比較了不起嗎？」雖然各地基層甚至許多地方重量級人物極力主張開除郭、王，但國民黨會做到仁至義盡，如此政治效應與後坐力也會比較小，屆時必能凝聚藍軍士氣。

稱郭挖不走組織系統票

黨內人士分析，韓國瑜佈局早，全台各地派系大致上都已經靠向韓國瑜，郭台銘如果參選，可以挖到的藍軍票源十分有限，至於定義空洞而且看不到的所謂「知識藍」、「經濟藍」就無法估算，但能確定的是，藍營動員組織系統的選票是絕對挖不走。

對於王金平向來在宗教系統頗具影響力，這位人士指出，國民黨難道就沒有宗教系統？民進黨一樣也有，大家都重疊，就各憑本事，能掌握多少算多少。

指王帶不走地方樁腳

至於王金平是全國義消總會長，而各直轄市、縣市議會議長都擔任各縣市義消會長，難道不擔心地方樁腳被王金平挖走？黨內人士表示，「這個絕對不會」，因為國民黨非執政縣市的黨籍議長，都會擔任韓國瑜與立委參選人的聯合競選總部主委，在執政縣市的議長則會擔任後援總會長，「這點完全不擔心」。

而為全力協助韓國瑜打選戰，國民黨副主席兼秘書長曾永權已確定未來擔任韓國瑜全國競選總部總幹事，讓韓總部與黨機器充分整合，步調齊一。至於總部主委一職目前尚未確定，但據參與協調運作的黨內人士指出，理論上會由黨主席吳敦義擔任，但還需韓國瑜與吳敦義再商談。

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