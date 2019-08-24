紀念823砲戰》郭柯王首同框 郭台銘喊捍衛中華民國

2019-08-24

〔記者陳璟民、蔡亞樺、陳柔蓁／台北報導〕「郭柯王」昨首度同框，台北市長柯文哲致詞時，一語雙關地說「我們有不同的過去，但是有共同的現在，要走向共同的未來」，感謝特別來賓鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平「共襄盛舉，讓活動更有意義」。郭、王依事前默契，不上台講話，但郭離開前，主動對媒體表達「捍衛中華民國自由民主的心，永不改變」。

台北市政府昨早舉行「八二三砲戰紀念音樂饗宴」 活動，王金平由前立委楊麗環、郭台銘由前立委周守訓、柯由市府官員陪同就坐，媒體記者蜂擁而上，把台前擠得水洩不通。郭王、王柯曾短暫交頭接耳，台下有人喊出「郭總統好」、一旁舉出「二○二○總統唯一郭台銘」標語。

柯文哲致詞時表示，八二三砲戰是兩岸分隔以後，台海最重要戰役，因為勝利，確保台海和平與台灣後來的繁榮發展，大家在此緬懷過去、珍惜現在並展望未來，覺得特別感動。

郭營：讓台灣有第三條路可走

接著柯、郭、王與八二三戰役戰友協會理事長陳沼銘等人在台前合照，還轉往軍刀機前合影，三人輪流站中間位置，並應媒體要求擺出各種姿勢拍照，然後郭、王上車離開，柯則跟老兵們一一合影才離場。但郭臨去秋波，主動對媒體表達「捍衛中華民國自由民主的心，永不改變」。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜事後指出，郭董帶領鴻海四十幾年，在科技財經界表現獲認可，王金平在政界有資歷，柯文哲在行政效率處理很好，「如果三人都發揮力量，這股力量讓台灣會有第三條路可以走」。

郭台銘本人晚間則在臉書表示，媒體大量關注他和柯市長、王院長，模糊了活動焦點，他向所有參與紀念活動的來賓和老兵將士致歉，希望同胞能正視八二三對中華民國的意義，是用生命捍衛「反併吞」，不讓部分政客把「反併吞」拿來當成選舉消費。

談三方結盟 柯：只是一個開始

柯文哲稍後則在其他場合受訪表示，三方結盟不是重點，而是這個組合有無符合台灣社會需要，只是一個開始而已。柯說，從一九九四年至今，台灣政治主流就是藍、綠的意識形態抗爭，希望有一次機會讓國家治理變成一個選舉當中被討論的主題，他不希望二○二○年選舉是恐懼跟仇恨的較量，有另外一個選項是希望，這是他個人的希望，能不能做到，這要努力。

媒體問三人誰才是「希望」？柯文哲說，希望不是自己講的，要透過努力，論述要架構、團隊要組織，磨合還是要做，台灣是不是有機會逃離藍綠的泥淖。

媒體再問柯文哲會成為「希望」還是「幫助希望」？柯說，事情要成功，一定要無私的奉獻、無私的付出，大家都為了台灣好，沒有計較什麼東西，這樣才容易成功。

媒體詢問如果沒拿到權力是不是很難做事？柯表示，沒有錯，但也不要用這個理由，為了選舉的輸贏無所不用其極，他很討厭那種感覺。

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