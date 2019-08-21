被監控？ 議員：韓被害妄想症

2019-08-21

從政見會質疑陳戴耳機 到座車被裝追蹤器…

〔記者王榮祥、黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕從政見會中懷疑對手偷戴耳機、辯論時懷疑護唇膏有問題，到最近打麻將照片流出懷疑被國家機器監控，以及自爆車子被裝追蹤器，高雄市長韓國瑜懷疑「國家機器動起來」的言行，在地方首長中算獨一無二。

去年十一月十日，高市選委會公辦政見會前，有人在PTT放消息說可能有人偷戴耳機，會後網路上立刻流出陳其邁在政見會的右耳放大圖，質疑陳戴耳機，陳否認，韓國瑜則表示「寧願」相信陳，事後證實是光影。

韓國瑜當選市長後，去年十二月廿五日上任，前三個月於高市府四維行政中心市長室辦公，今年三月改至鳳山行政中心，並改裝原海洋局辦公室為市長室，裝潢前後均請警方檢測有無被裝針孔、不明電波；而位於高市凱旋路的市長官邸，則始終未進住，選擇在左營租屋。

不住官邸 上下班刻意換車

今年五月下旬，爆發高雄市府吳姓員工在今年二月多次夜間潛入市長辦公室行竊被逮，依竊盜罪函辦；韓國瑜公開質疑，吳潛入市長室五次，每次間隔約七天，是不是為了換監控設備電池？昨日並正式提告加重竊盜罪與妨害秘密罪。

除了沒住官邸，韓國瑜上下班都會刻意換車，上班時由私家車接送到指定地點與公務車會合，下班時由公務車載至指定地點，再由私家車接回，疑似為避免被跟監。儘管防範如此嚴密，韓仍被拍到一連五天，都在近中午、甚至午後才離開住處。

今年七月，挺韓菜農林佳新PO出影片，指稱不明直升機在韓妻李佳芬雲林農舍上空盤旋兩分多鐘，韓國瑜得知是軍用直升機後相當驚訝，直言應查清楚，不過遭到空軍打臉，強調飛行區域是救護隊平時例行救護訓練空域之一。

此外，韓國瑜日前在臉書聲明市長任內沒打過一場麻將，不料民進黨高市議員林智鴻秀出民眾提供的照片，顯示韓今年二月到印尼峇里島出遊時，與親友打麻將同樂，韓國瑜澄清親友同樂並非賭博，同時又公開質疑照片太清晰，懷疑被國家機器監控。韓妻李佳芬近日則在政論節目中，指女兒韓冰日前被狗仔偷拍，也可能是國家機器介入。

韓國瑜昨天自爆座車可能被裝追蹤器，高市府事後保持低調，沒有進一步提告動作，但韓一連串懷疑「國家機器動起來」的言行，已成為選戰話題。

對於韓國瑜稱座車被裝追蹤器，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜黔驢技窮沒新梗，像是得了被害妄想症。

林智鴻表示，韓國瑜說過四維行政中心市長室被入侵，但他沒在那上過班；韓說打麻將被揭穿是國家機器監控、是專業相機拍攝，但實情是一般人使用一般手機拍攝。他質疑韓下次發表的劇本，會不會是手機被植入晶片、左營租屋處被裝竊聽器、身邊核心幕僚被收買、辦公室電腦被遠端遙控？

韓國瑜疑心國家機器事件簿

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法